Leo Ortolani all'Ancona Comics&Games: il padre del capolavoro Rat-Man sarà ospite in fiera

Gamers, cosplayers e lettori appassionati all’ascolto! Sabato 22 e domenica 23 Aprile 2023 la Mole Vanvitelliana di Ancona verrà travolta da Ancona Comics & Games, fiera del fumetto organizzata da Blu Nautilus in collaborazione con Ancona Meetings. L’arte dei balloon e delle strisce sará il cuore pulsante dell’evento e non c’è modo migliore di un manifesto per sottolinearlo, meglio ancora se la sua paternità è di un importante fumettista italiano che ha fatto la storia del fumetto: stiamo parlando di Leo Ortolani, l’autore del celebre Rat-Man diventato un vero e proprio caso editoriale. Classe 1967, pisano di nascita e cresciuto a Parma, Leo Ortolani è un fumettista che ha collezionato numerosi riconoscimenti.

Leo Ortolani

Era il 1989 quando Ortolani esordisce per la collana Spot della Casa editrice Comic Art, nella quale pubblica la prima storia di Rat-Man, cui storia nel 1990 gli vale il premio “Spot” come “Miglior sceneggiatore esordiente”. Da questo momento, Ortolani inizia la collaborazione con la fanzine Made in Usa, per cui realizza altre storie di Rat-Man e un apprezzato ciclo di quattro storie sui Fantastici Quattro. Dal 1995, le Edizioni Foxtrot e successivamente le Edizioni Bande Dessinée pubblicano la serie autoprodotta di Rat-Man e nel 1997, la Panini Comics (allora Marvel Italia) inizia la pubblicazione regolare delle storie del personaggio, tramite la serie Rat-Man Collection. Visto il grande successo ottenuto, nel corso degli anni alla serie regolare si affiancano diverse ristampe. Parallelamente a Rat-Man, il fumettista disegna la serie Venerdì 12 per Panini Comics, che viene raccolta nel 2008 in un corposo Omnibus. Nel 2011, per la Casa editrice Sperling & Kupfer, pubblica il libro Due figlie e altri animali feroci – Diario di un’adozione internazionale. Nel 2013 apre la rivista Comics & Science (edita dal CNR), in cui è presente una storia della serie parodistica Misterius. La serie, che nel corso degli anni è comparsa anche su Rat-Man Collection, nel 2016 torna all’interno della rivista scientifica Mate. Nel 2015 collabora ai testi dello spettacolo Brachetti che sorpresa e nel 2017 Ortolani pubblica C’è spazio per tutti (Panini), in collaborazione con A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) e E.S.A. (European Space Agency). L’artista ha anche un suo blog intitolato Come non detto (www.leortola.wordpress.com), nel quale pubblica le recensioni a fumetti dei più grandi successi cinematografici recenti. La raccolta delle recensioni, insieme ad altre inedite, viene pubblicata per la prima volta nel 2016 dalla BAO Publishing nel volume Cinemah presenta – Il buio in sala. La collaborazione con BAO Publishing continua e, nel 2017, viene riproposto il fortunato Oh! Le meraviglie, con alcune storie inedite; nel 2018, viene pubblicato il graphic novel Cinzia, che vede come protagonista l’omonimo e amatissimo personaggio della saga di Rat-Man. L'uomo-ratto fa capolino anche nella locandina di Ancona Comics & Games, in posa tra le mani della Musa di Ortolani, che ritroviamo anche nella copertina del suo primo artbook omonimo pubblicato da Feltrinelli Comics nel 2022. Il sorriso plastico del supereroe e la posa sinuosa della Musa dialogano nell’art work quasi ad evidenziare come il fumetto è sicuramente arte il cui punto di forza è il non prendersi troppo sul serio. Durante le due giornate della fiera, sarà possibile incontrare Leo Ortolani per firma copie e sketch, un invito da non perdere per tutti i fan dell’artista pisano. Nel frattempo, Ancona Comics & Games vi rinnova l’invito per il 22 e il 23 Aprile 2023 alla Mole Vanvitelliana. Ricordiamo, inoltre, che la fiera anconetana sarà preceduta dalla terza edizione di Cerea Comics & Games, evento del circuito fieredelfumetto.it che si terrà sabato 11 e domenica 12 marzo (ore 10-19) l’Area Exp di Cerea (VR) il polo fieristico del Basso Veronese e dell’Alto Polesine.