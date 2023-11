Legambiente, la Croce Rossa di Ancona alla Festa dell'Albero

Il 21 novembre ricorre la Giornata nazionale degli alberi 2023, istituita per dedicare del tempo alla conoscenza di questi delicati e forti esseri viventi, affinché essi abbiano l'attenzione che meritano per le tante funzioni ecosistemiche e per i molteplici benefici e servizi che offrono. Essi, infatti, ci donano aria pulita e assorbono CO2 contrastando gli effetti della crisi climatica, ci aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico e a mitigare il fenomeno della desertificazione, sono fondamentali per salvaguardare la biodiversità e gli equilibri del nostro Pianeta.

Nell’occasione torna anche la Festa dell’Albero, campagna nazionale di Legambiente che, dal 18 al 21 novembre, prevede la piantumazione di nuovi alberi per riqualificare aree degradate e per rendere più belle, verdi e vivibili le nostre città e i nostri territori. A questo scopo il circolo di Legambiente il Pungitopo di Ancona, insieme alla Casa delle Culture di Ancona, dal 2018, ha creato un vero e proprio Festival con laboratori attività e tanto altro, cui quest’anno parteciperà pure il Comitato di Ancona di Croce Rossa Italiana, coordinato dal Delegato Tecnico Regionale del Comitato CRI Marche “Riduzione del rischio da disastro e resilienza” Andrea Tranchida. In questo contesto Croce Rossa proporrà il proprio format di escape room che consiste in un’esperienza educativa immersiva, nella quale vengono ricreate le principali condizioni di vulnerabilità vissute nei territori più esposti ai cambiamenti climatici. L’appuntamento è per domenica 19, durante la mattinata (ore 10 -12 circa), quando saranno piantati 12 alberi lungo il sentiero in direzione del parco. Nel pomeriggio ci si sposterà nella Biblioteca dell'ex-mattatoio di Ancona, in via Vallemiano 46, dove sono in programma le seguenti attività: