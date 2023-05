Le Regine degli scacchi scolastici 2023 delle Marche, sono alla Caio Giulio Cesare!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Si è concluso positivamente, per la Scuola Secondaria di Primo Grado Caio Giulio Cesare, il lungo periodo di tornei del Trofeo Scacchi Scuola 2023, con la partecipazione della squadra femminile di scacchi alla fase finale del Trofeo. Un risultato che ha consolidato l’ottima collaborazione gratuita della scuola con il Circolo Scacchi Recanati e Osimo. Ricordiamo il percorso svolto dalle 3 squadre della Caio Giulio Cesare nelle varie complesse fasi del Trofeo: Fase d’istituto: prima selezione degli alunni per la partecipazione alla fase Provinciale del Trofeo, grazie all’invito del Presidente del Circolo Scacchi (Bondanese Vincenzo), fatto a tutte le scuole di Osimo e Recanati, per far partecipare gli alunni delle classi alle giornate di apertura del Circolo per allenarsi al gioco e prepararsi alla partecipazione al Trofeo Scacchi Scuola 2023, con l’aiuto degli istruttori del Circolo Scacchi. Una bellissima iniziativa dalla quale, per la nostra scuola, è stato possibile individuare alcuni ragazzi particolarmente motivati nel gioco e formare le squadre da portare al Trofeo Scacchi Scuola 2023.

Fase Provinciale: le squadre composte dai ragazzi selezionati, ha permesso di strutturare 2 squadre maschili ed una femminile di almeno 4 componenti ed eventuali 2 riserve: Squadra Femminile: Angela C. (3C), Letizia L. (1C), Janna A. (1C), Giulia P. (1C); Squadra maschile 1: Leandro L. (1C), Tommaso M. (3F), David V. (1C), Leonardo G. (1C), Federico Di D. (1B), Francesco M. (3F); Squadra maschile 2: Daniel C. (1Aoff), Thomas D. (1Aoff), Emanuele S. (1Aoff), Tommaso S. (1Aoff), Giorgio P. (3F), Matteo P. (1Aoff). Dopo lo svolgimento della fase Provinciale, svolta ad Osimo il 23 marzo 2023, solo 2 delle nostre squadre sono state classificate per la successiva fase Regionale. Fase Regionale: le due squadre qualificate nella fase precedente, una maschile ed una femminile, rimodulate sulla base delle performance ottenute in scacchiera nella fase Provinciale, hanno partecipato alla fase Regionale che si è svolta a Cingoli il 15 aprile 2023: Squadra femminile: Angela C. (3C), Letizia L. (1C), Janna A. (1C), Giulia P. (1C); Squadra maschile: Leandro L. (1C), Tommaso M. (3F), David V. (1C), Leonardo G. (1C), Daniel C. (1Aoff), Thomas D. (1Aoff). In questa fase, solo quella femminile è riuscita a posizionarsi in classifica per partecipare alla fase finale Nazionale! Le quattro ragazze, accompagnate dal loro docente curricolare di tecnologia e … scacchi (Bondanese Vincenzo) e dall’istruttore del Circolo Scacchi Recanati e Osimo (Marchetti Michael), si sono recate a Montesilvano (PE) dal 7 al 10 maggio, per svolgere la fase finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2023. Una quattro giorni di immersione totale nel gioco degli scacchi insieme ad altri oltre 1200 ragazzi delle scuole di tutta Italia dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

L’area turistica di questo paese abruzzese, con l’arrivo della notevole massa di alunni giocatori ed i loro docenti ed istruttori, si è letteralmente trasformata in un “Villaggio Scacchistico”! Una esperienza unica nel suo genere che, già solo parteciparvi, riempie di forti emozioni indimenticabili! Ed indimenticabili sono state le partite e le attività post partita svolte nei sette turni di questa fase finale del Trofeo Scacchi Scuola, distribuiti in 4 giornate di gioco: dal pomeriggio del primo giorno alla mattina dell’ultimo giorno di torneo, dopo aver giocato i due turni previsti nella giornata, con il docente accompagnatore e l’istruttore del circolo scacchi, le ragazze, analizzavano e studiavano le mosse e le varianti registrate nelle partite, svolgevano i compiti assegnati dai docenti di scuola grazie ai libri ed al collegamento al registro elettronico, si preparavano per la successiva giornata di partite svagandosi con passeggiate, pranzi, merende e cene nell’ampia area del “villaggio scacchistico”, come delle vere "Reginette degli Scacchi”! Come vere giocatrici professioniste, hanno affrontato le altre squadre sempre sulle prime scacchiere: le scacchiere delle squadre forti con tradizioni scacchistiche scolastiche consolidate come quelle campane, laziali, friulane, trentine, lombarde, piemontesi, emiliane. Regioni con tradizioni scacchistiche scolastiche invidiabili e ben strutturate a livello curricolare sin dalla scuola primaria! Ma le ragazze della nostra scuola Caio Giulio Cesare, si sono fatte ben valere, raggiungendo tra le 38 squadre femminili in gioco, per il livello Scuola Secondaria di Primo Grado (ex scuola media), la invidiabile seconda posizione sul podio! Una posizione non solo importante per il metallo argenteo conquistato, ma anche e soprattutto importante perché è stata l’unica squadra marchigiana, delle 19 presenti tra primarie e secondarie di primo e secondo grado, a salire sul podio! Il rientro a scuola il giorno successivo è stato emozionante per i complimenti ed i festeggiamenti che i compagni di classe, i docenti tutti con tutto il personale della scuola ed il Dirigente Scolastico, hanno riservato alle quattro ragazze le quali hanno poi consegnato a quest’ultimo la coppa vinta per la scuola. Anche questo risultato, segnaliamo, è il frutto dell’impegno degli istruttori della scuola (Prof.ri Bondanese Vincenzo e Menichelli Antonella), coadiuvati nell’attività scacchistica extrascolastica dal Circolo Scacchi Recanati e Osimo con i suoi istruttori operanti ad Osimo (Marchetti Michael e Rossano Piccinini). Una collaborazione gratuita Scuola-Circolo Scacchi che ha permesso, quest’anno, di mantenere vivo l’interesse e la crescita degli alunni dell’Istituto Caio Giulio Cesare in questo importantissimo e affascinante sport della mente! Infatti, anche in preparazione alla fase Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, le ragazze e i ragazzi selezionati per le squadre hanno continuato e continueranno a frequentare dopo la sede osimana del Circolo Scacchi al fine di migliorare sempre più nel gioco. Una collaborazione, questa tra Circolo e Scuola, che ha effettivamente funzionato regalando questo bellissimo ed entusiasmate risultato che non verrà mai dimenticato, soprattutto dalle quattro “Reginette marchigiane degli Scacchi”: Angela, Letizia, Janna, Giulia!