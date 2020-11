Le parole della filosofia: l'evento in streaming sul pensiero plurale

Congelato sul nascere nel febbraio scorso a causa del diffondersi della pandemia riprende domani, 27 novembre, in diretta streaming su facebook e youtube con la ventiquattresima edizione de Le Parole della Filosofia, il festival del Pensiero Plurale ideato e diretto dal professor Giancarlo Galeazzi, promosso dal Comune di Ancona e articolato con una serie di appuntamenti durante tutto l'arco dell'anno. L'incontro di domani, a ridosso della Giornata mondiale della Filosofia, con il docente universitario, filosofo, editorialista e saggista Paolo Ercolani, prende le mosse da una pubblicazione inedita “Confini e Orizzonti. La virtù di rinascere” ideata e realizzata da Francesca Di Giorgio che ne ha curato anche l'impaginazione, Simona Lisi, Ivana Iachetti e Marilena Tregambe. Il volume raccoglie le narrazioni di 35 autori nei primi 35 giorni della quarantena e costituisce uno spaccato multiforme di una esperienza inedita che ha profondamente cambiate le nostre vite.



Gli altri relatori dell'incontro sono la docente e filosofa dell'Università di Perugia Paola Mancinelli, il docente di Architettura ed esperto di digitalizzazione dei Beni culturali dell'Università Politecnica delle Marche, Paolo Clini, e la poetessa, scrittrice e performer Gabriella Cinti.

Interverranno anche Simona Lisi, che condurrà il secondo appuntamento del festival e Raffaella Scortichini. Conduce Federica Zandri, giornalista. Gli appuntamenti successivi di questa edizione recuperata in corsa sono: “Embodyphilosophy” con Simona Lisi il 3 dicembre, realizzata in collaborazione con il Festival Cinematica, e “Debate Filosofico” con gli studenti del Liceo Scientifico-Cambridge International dell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona il 14 dicembre. «Anche se con modalità diversa e con un ridotto numero di incontri - sottolinea il prof Giancarlo Galeazzi, ideatore e curatore dell'iniziativa ormai radicata nel tessuto culturale del capoluogo - il Festival del Pensiero Plurale non si sottrae al suo compito irrinunciabile, l'esercizio del pensiero, tanto importante in questa fase delicata. Il Festival continuerà a suggerire piste di riflessione e a mettere a disposizione momenti di confronto, in attesa di poter tornare a incontrarci personalmente in quel rapporto culturale diretto che dura da 25 anni e che ha reso Ancona città ospitale della filosofia nelle sue diverse declinazioni».