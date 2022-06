Lando e Dino allo chalet lo Sbarello: lo spettacolo è tutto da ridere

Arrivano Lando e Dino allo chalet lo sBARello, ai giardini pubblici di Jesi. Il duo comico sarà protagonista di uno show sotto le stelle sabato 18 giugno alle ore 21.30. Alle ore 17 inizierà l’aperitivo con musica di sottofondo e il famoso street food di Rocket-Truck. Il cibo sarà preparato dentro un californiano Airstream del 1972 trasformato in cucina mobile specializzata in hamburger e fritti gourmet, e dolci americani. Lo street food ci sarà anche da domenica pomeriggio a sera.

Le barzellette del duo, identificato anche come “i MarchiSCiani”, fanno da anni il giro delle Marche: raccontano, in modo esilarante la quotidianità ed episodi di vita vissuta in dialetto marchigiano, e più precisamente maceratese. Dopo aver iniziato a raccontarle in bar e quartieri ad Appignano (Mc) Lando e Dino non si sono più fermati. Sono considerati i comici che tra i primi hanno fatto divertire parlando, in pubblico, con spiccata cadenza made in Marche.

«Sarà la prima volta di Lando e Dino ai giardini pubblici di Jesi – afferma Matteo Montesi, alla guida dello chalet lo sBARello – E sono orgoglioso di averli miei ospiti perché la loro ironia e il modo di porsi al pubblico regalano divertimento e risate a tutti, dai bambini agli adulti. Inoltre è un onore avere lo street food del rinomato Rocket Truck, che ogni anno percorre migliaia di kilometri in giro per l’Italia e oltre i confini nazionali, inoltre è molto apprezzato all’ XMasters e al Summer Jamboree». Ingresso libero. Infoline: Matteo 3334939687 email: losbarello@gmail.com.