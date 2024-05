Lacrima in giallo, il festival che celebra il noir a Morro d'Alba

Parte venerdì 31 maggio, per tutto il weekend, la quarta edizione, del festival Lacrima in Giallo, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del giallo e del noir.

“Anche quest’anno l’attenzione è plurima”. Dichiara il Direttore Artistico, lo scrittore Alessandro Morbidelli: “si va dagli approfondimenti letterari con il marchigiano Matteo Mazzoli, la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Bertuzzi e la scrittrice Barbara Baraldi, da qualche tempo anche curatrice dello storico fumetto Dylan Dog, alla musica, in particolare la performance dei Sadist, storica band metal italiana attiva dagli anni novanta, il cui live sarà aperto dall’originale performance di Caterina Palazzi con il suo contrabbasso. “Le suggestive ambientazioni del borgo del vino Lacrima: La Scarpa, Le piazze, l’Auditorim, sono le location perfette per raccontare un’esperienza nuova” sostiene l’Assessore alla cultura Alessandra Boldreghini, “quello di compiere, attraverso l’arte e il noir, un viaggio introspettivo, alla scoperta della notte che alberga in ognuno di noi, per trasformarla in luce e potenza creativa.” Anche la creatività dei ragazzi sarà stimolata su diversi fronti. Si va dal laboratorio “Ombre e Misteri” sulla realizzazione di una copertina di libri gialli, in collaborazione con l’I. C. Rossini di San Marcello, e Acca Accademia di Comics; con le Letture in giallo in biblioteca, per più piccoli, e al Laboratorio Mistero al museo e nel borgo.

Sarà una novità assoluta la mostra personale del Maestro Enzo Cucchi “Maschere- Eroi- Commedia”. Uno dei padri della Transavanguardia, tra gli artisti più importanti dell’arte moderna, è nato proprio a Morro d’Alba e ha donato alcune sue opere al comune. Quella che andrà in esposizione, dal 31 maggio al 15 settembre, sarà solo una parte dell’intera collezione che il comune conta di mettere in mostra in modo completo entro l’anno, ma è già un progetto importante che consente di costruire sul borgo un breve percorso culturale, fra le opere esposte in mostra, la stele che arricchisce piazza Tarsetti con il graffito del Maestro che di notte si trasforma in un’ installazione di Light design e un altro artista importante per questo territorio: Mario Giacomelli, in esposizione permanente nei suggestivi sotterranei del castello.

Non mancherà sabato mattina il tour Mystery Morro dedicato alla scoperta del borgo e dei suoi misteri, che attraverserà anche le collezioni in mostra e si concluderà con il solito brindisi di saluto. (Prenotazione obbligatoria al 328 5487491 - Assessorato cultura e turismo) La chiusura del Festival, domenica 2 giugno, dalle 21.00, è lasciata come è oramai da tradizione, alla premiazione del concorso letterario dei ragazzi, “Racconti della nostra Terra” (sponsor Matt di Jesi), e all’assegnazione del Premio Terra Nera quest’anno verrà attribuito all’I.C. Rossini di San Marcello, i cui studenti partecipano al concorso letterario.

A seguire, il concerto “Note Noir”, a cura della Banda cittadina. Una performance musicale che per la qualità artistica, non ha nulla da invidiare ai concerti realizzati delle orchestre. Il Festival Lacrima in giallo 2024 ha ottenuto, come le precedenti edizioni, il Patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona. Viene realizzato in collaborazione con i sottoscrittori dei Patti della lettura del Comune di Morro d’Alba Città che legge, della Cantina Vicari, Cantina Bolognini, Cantina Ronconi, Cantina Romagnoli e delle Associazioni del Territorio: Banda Cittadina, Insieme si può Fare, Speiro, Circolo Acli, Circolo Morrese.