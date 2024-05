Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2024 al 31/08/2024 Orario non disponibile

SENIGALLIA - Il 29 giugno avverà l'inaugurazione del Parco Labirinto di Hort, in via Corinaldese 52. Finalmente il Labirinto riapre le sue fronde ai visitatori per la 13a edizione.