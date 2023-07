La terrazza – rassegna estiva di concerti Amici della Musica

Si apre il 4 luglio la tradizionale rassegna estiva di tre concerti degli Amici della Musica “Guido Michelli”, “La Terrazza”, nella prestigiosa e bellissima sede, la terrazza di Palazzo Ferretti, Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il primo concerto ospita un progetto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e dell’Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” in collaborazione con Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona e Asolo Musica: “Rachmaninoff: la Voce e il Pianoforte”, concerto completamente dedicato al grande compositore russo. Quattro solisti dell’Accademia d’Arte Lirica - Khatia Jikidze, soprano, Sarah Hakobyan, mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti, tenore, Rza Khosrovzade, baritono - incontrano, alternandosi a coppie, altrettanti pianisti dell’Accademia di Imola “Incontri con il Maestro” - Daniele Ceraolo, Ekaterina Chebotareva, Wataru Mashimo, Daniele Panizza. In programma, le Canzoni di Sergej Vasil'evi? Rachmaninov dalle op. 4; 8; 14; 21; 26; 34; 38. Il concerto è promosso dalla Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro” e dall’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, un progetto dedicato ai centocinquant’anni dalla nascita di Sergeij Rachmaninoff, per favorire l’approccio alla produzione di musica vocale da camera del compositore russo che rappresenta una considerevole parte del catalogo delle sue composizioni. A partire dal 1890 fino al 1916, Rachmaninoff ha musicato più di ottanta testi di autori a quel tempo assai celebri - Aleksei Tolstoi, Tyutchev, Fet o popolari - Plescheyev – ma anche di poeti meno conosciuti come Sergey Vasilievich, N. Minsky e K. Balmont: le sue creazioni sono quindi testimonianza della profondità di ispirazione della poesia russa del secondo Ottocento. «Sono un compositore russo, e la terra in cui sono nato ha influenzato il mio temperamento e il mio modo di vedere - scriveva Sergeij Rachmaninoff nel 1941 - La mia musica è il prodotto del mio temperamento, e così è musica russa; non ho mai cercato coscientemente di scrivere musica russa, o ogni altro genere di musica. […] Quello che cerco di fare, quando scrivo la mia musica, è far sì che dica in modo semplice e diretto quello che ho nel cuore quando compongo. Se c'è amore, o amarezza, o tristezza, o religiosità, queste atmosfere diventano parte della mia musica, e questa diventa bella o amara o triste o religiosa».

Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, in occasione delle serate della rassegna “La Terrazza”, sarà aperto in via straordinaria anche in orario serale, dalle 19.30 alle 23.30 (chiusura biglietteria alle 22.50), con possibilità di accesso al percorso espositivo anche separatamente dal concerto, con bigliettazione ordinaria del Museo.

Prossimo concerto, martedì 11 luglio con la giovane violoncellista Eleonora Testa.

