"La solitudine", ad Ancona la mostra che racconta la violenza sulle donne

"La Solitudine” di PHAVAKIRA alla Galleria Papini, una mostra sulla violenza sulle donne.



Opere che gridano alla violenza che ogni giorno subisce la donna, sotto ogni aspetto, la sua solitudine, la sua disperazione, ma anche la speranza della rinascita. “L’artista e la sua geniale emotività – scrive Valentina Boldrini - mettono in mostra i nostri mostri, affinché guardandoli si possa compiere la trasformazione del torbido in bellezza. Sprofondare negli occhi delle donne di Phavakira è un po’ come guardarsi dentro e trovarsi di fronte ai nostri mostri. Soffermiamoci quindi a guardale, non abbassiamo lo sguardo. Osserviamoli. Sì sono loro, non ci sono dubbi. Non scappiamo, aspettiamo, osserviamo. La vedo, è lì dentro, era nascosta lì dentro. La nostra unicità, la nostra grande bellezza”.