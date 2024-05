"La punta della lingua", presentata la 19° edizione del Festival Internazionale di Poesia Totale

ROMA - Presentata ieri nel corso di una conferenza stampa la 19^ edizione del Festival Internazionale di poesia totale “La punta della lingua”, che si terrà dal 22 giugno al 2 luglio nei comuni di Ancona, Jesi, Fermo, Offagna, Castelfidardo e appuntamenti successivi a Recanati e Grottammare. Due le anteprime: a Casette D’Ete (26/5) e Macerata (14/6). Oltre 120 gli autori e le autrici presenti per 50 appuntamenti nel programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.

Poesia Totale

Il Festival continua nella sua missione di produrre e promuovere l'arte della poesia in tutte le sue declinazioni: lo scrittore e traduttore Paolo Nori sarà il 27 giugno alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona per il suo reading spettacolo “A cosa servono i russi”, monologo per immagini a cura di Claudio Sforza; che potere hanno i grandi autori russi del passato sulla nostra vita di oggi? Il grande poeta tedesco Durs Grünbein, considerato uno dei maggiori contemporanei, nella sua poesia sospesa tra la minuta osservazione di microeventi quotidiani e considerazioni storico-filosofiche di ampio respiro, sarà ospite, martedì 2 luglio, a Portonovo di Ancona, alle pendici del Monte Conero, alle ore 21.30 presso la Chiesa di S. Maria. Il 25 giugno alle 21.30 in Piazzale Girfalco a Fermo, ci sarà lo spettacolo dello scrittore Alessandro Gori, in arte Lo Sgargabonzi, popolare per la sua dissacrante comicità nel programma tv “Una pezza di Lundini” su Rai2. Il vincitore della Coppa del Mondo Poetry Slam Parigi 2022, Lorenzo Maragoni sarà protagonista, domenica 23 giugno a Jesi, alle ore 20 a Piazza delle Monnighette, della Finalissima Marche-Umbria LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Da RaiRadio3 arriva a La Punta della Lingua, lo scrittore e conduttore di “Sei gradi”, Luca Damiani, domenica 30 giugno alle 21.30, a Piazza del Plebiscito ad Ancona per una performance musicale dal titolo “Sei gradi poetici”. Anche il fumetto sarà presente nel cartellone del Festival: autore e illustratore per le maggiori case editrici, Sualzo, presenterà la sua Graphic Novel “Dove c’è più luce”, lunedì 1^ luglio al Salone degli Stemmi di Castelfidardo. La poetessa e traduttrice Cristina Alziati sarà il 25 giugno alle ore 18 a Fermo, nel centro storico della città, per l’escursione poetica assieme a Gian Maria Annovi, Alessandro Catà per rendere omaggio alla città di origine di Luigi Di Ruscio e Mario Dondero.

La poesia al femminile ed i linguaggi del tempo

Un’immersione nell’universo femminile declinato in lettere che viaggiano nello spazio sociale e nei secoli, nel programma della 19^ edizione. In anteprima nazionale la presentazione del romanzo di Annie Denton Cridge, alle origini della fantascienza femminista, tradotto per la prima volta in italiano dal Diciannovesimo secolo, dal titolo “A voi starebbe bene?” (Argolibri) a cura di Stella Sacchini che sarà giovedì 27 giugno alla Mole Vanvitelliana – Sala Boxe, alle ore 19.00. Donne e futurismo con la Compagnia Frosini Timpano (Premio Ubu 2022) che sarà di scena con lo spettacolo “Disprezzo della donna. Il futurismo della specie” il 29 giugno alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana. Ma si parlerà anche delle poetesse del 1700 riscoperte dall’editor, narratore, talent scout, insegnante di scrittura creativa e saggista Giulio Mozzi che sarà mercoledì 26 giugno a Offagna, alle ore 21.30 al Monastero di Santa Zita, per un incontro con la poetessa Giovanna Frene, ed il 27 giugno alle 18 alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. E poi, la sperimentazione poetica della compianta poetessa e attrice Patrizia Vicinelli nell’opera a cura di Roberta Bisogno e Fabio Orecchini, “La nott’e’l giorno” (Argolibri) che sarà presentata dagli autori venerdì 28 giugno alle ore 18 alla Mole Vanvitelliana – Sala Boxe. Dunque, la poesia iraniana con la presentazione dell’antologia “Si manifesta la tua voce” che raccoglie dodici poetesse e poeti iraniani che, nella loro pluralità di stili e toni, manifestano la libertà di espressione, in molti casi sottratta dall’azione multiforme e violenta della censura (in collaborazione con Amnesty International Marche, sabato 29 giugno, ore 19, Mole Vanvitelliana – Sala Boxe). Interverranno le curatrici Rossella Renzi e Claudia Valsania. Letture di Azam Bahrami e Nina Sadeghi. Ospite del Festival anche la poetessa americana, insegnante e dottoranda in letteratura inglese e americana all’Università di Harward, Amanda Gunn (Martedì 2 luglio, ore 19, Chiesa S. Maria di Portonovo, Ancona).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, eccetto: “A cosa servono i russi” (biglietto: euro 8. Info prevendite online su www.lapuntadellalingua.it e presso La Mole Vanvitelliana, dalle ore 20.00 del 27 giugno). E lo spettacolo “Disprezzo della donna” (biglietto: euro 12. Prevendite online su www.vivaticket.com e presso tutte le biglietterie e punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, la sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 20, info: AMAT, tel. 0712072439)