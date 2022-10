"La nascita del giullare" in scena al Panettone

Appuntamento venerdì 28 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Panettone con Matthias Martelli e “La nascita del Giullare”. Il lavoro è un estratto da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame e rientra nella rassegna Made in Marche in corso al teatro di Brecce Bianche. Si tratta di una storia emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze.

La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO: Posto unico intero €10, ridotto €8

Biglietti in vendita: casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie. Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it

Matthias Martelli, autore e attore, ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il Mercante di Monologhi da lui scritto e interpretato, con oltre 300 repliche all'attivo. Calca i palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino e in tour con la produzione di Enfi Teatro.

Ha vinto il Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro per “le qualità attoriali acclamate dal successo di pubblico e dal favorevole giudizio espresso dalla critica e per i suoi meritevoli risultati raggiunti nel campo delle arti teatrali”.Per la Fondazione TRG ha scritto e interpretato Nel Nome del Dio Web. È stato protagonista di Pierino e il Lupo insieme all' orchestra del Teatro Regio di Torino. Nel 2020 debutta con lo spettacolo “Raffaello, il figlio del vento” da lui scritto e interpretato, prodotto da Teatro Stabile dell'Umbria e Doc Servizi, in collaborazione con Comune di Urbino, Amat Marche e Regione Marche. Dall'ottobre 2021 è in scena con il suo nuovo spettacolo Dante, fra le fiamme e le stelle, prodotto da Teatro Stabile di Torino e Fondazione TRG, con la consulenza scientifica del professor Alessandro Barbero e del presidente dell'Accademia della Crusca, professor Claudio Marazzini. È autore dei libri "Il Mercante di Monologhi", SuiGeneris Edizioni, "T’amo aspettando il contraccolpo" , "Nel nome del Dio Web", "Raffaello, Il figlio del vento", "Dante, fra le fiamme le stelle" editi da Miraggi Edizioni.