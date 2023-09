“La Mole in Love”, happening per un cuore protetto: l'evento di Unbeatables

ANCONA - Sabato 16 settembre appuntamento con “La Mole in Love” un happening nel cuore della città i cui proventi verranno devoluti in beneficenza al progetto “Una scossa al cuore” a favore del progetto di cardio protezione per la città. L’associazione Unbeatables, presieduta da Simone Ambrosi, ha già donato nei mesi scorsi 11 defibrillatori al Comune di Ancona, anche grazie ad eventi come “Una scossa al cuore night show” dello scorso 16 luglio, sempre alla corte della Mole. Stavolta a organizzare l’evento sarà Alessandro Sartarelli che ha messo in piedi un programma ricco di iniziative e musica, dalle 18 alle 2.

Si parte alle 18 con una dimostrazione pratica di primo soccorso con utilizzo di defibrillatore, con una dimostrazione pratica e proiezione di un video. Quindi a partire dalle 19 Live Music, Dj Set e spazio Food & Drink con proposte street food a base di pesce, carne o veg. Dalle 19 alle 21 musica rock beat dagli anni ‘60 ad oggi, dalle 21 alle 22.30 “Pop cover hits”, le cover dei più grandi successi di sempre, a seguire fino a mezzanotte musica dance e da mezzanotte all’una musica house. Una selezione per tutti i gusti insomma, per una serata che si concluderà, dall’una alle due con la “social hour”, un’ora senza musica per socializzare e confrontarsi. Ad esibirsi live sarà il duo dei “Montefiori cocktail” famosi per aver ideato brani di spot televisivi e colonne sonore di film come “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, “Natale a Miami” di Neri Parenti e “Sex and the City” solo per citarne alcuni. Hanno inciso 9 album e sono presenti in numerosissime compilations. In consolle a seguire il dj Janos Murri.

“Il titolo dell'evento vuole significare un atto d’amore da parte dei partecipanti nei confronti della città – sottolinea Sartarelli- nel rispetto dei valori importanti quali il rispetto della vita, della salute e della prevenzione cardiaca, principi centrali nel nostro progetto con Unbeatables onlus”.

“Con il progetto Una Scossa al Cuore vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani – aggiunge Ambrosi- attraverso attività di comunicazione e formazione. Saranno loro i protagonisti e i primi soccorritori che utilizzeranno i defibrillatori installati”.

Evento consigliato per un pubblico over 25.

Info & booking: whatsapp +39 3929771864

PRICE LIST:

- Ingresso intero:

Uomo / Donna €15 con consumazione

Ingresso prevendita ridotto con consumazione:

- Uomo_Donna €10 + diritti di prevendita

(Da acquistare entro le ore 16:00 di venerdì 15 settembre)

- Uomo_Donna €15 + diritti di prevendita

(Da acquistare entro le ore 16:00 di sabato 16 settembre)

https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-mole-in-love/215613