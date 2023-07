La Mole Ancona, Sensi d'Estate: Duo Bucolico presenta “VIA COL VENTO”

ANCONA - Con l’inizio di agosto la rassegna estiva “Sensi d’Estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero presso la Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona prosegue con una serata musicale. Mercoledì 2 agosto alle 21:30 è la volta del Duo Bucolico che presenta il nuovo album “Via col Vento” (Cinedelic Records 2022). Il Duo Bucolico è nato nel 2005 ed è formato dai cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.

La pandemia ha bruciato tutte le fragili certezze che come musicisti avevano conquistato negli anni precedenti. Senza più un euro, si sono ritrovati più ricchi di quanto potessero immaginare.

L’unica cosa che fanno da sempre Antonio Ramberti e Daniele Maggioli è raccontare storie. Le canzoni in fondo erano solo storie. Il vento ha spostato la polvere dell’Ego, e in questa nudità i cantautori hanno riscoperto la brama di ridere, il fuoco dell’essenzialità, la fame dell’ingegno. Così la loro musica ha cominciato a odorare di bosco, le loro canzoni sempre di più profumavano di pane caldo. Da queste benefiche rovine è nato Via col Vento, ed ora potrete abbandonarvi anche voi alla nuda danza dell’aria - in fondo è l’unica cosa da fare.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Si accettano prenotazioni per persone con disabilità al 342 50 60 364. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all'interno dell'Auditorium della Mole. Come gli anni scorsi il nostro pubblico potrà sostenere l'Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ETS". Durante le serate di Sensi d'Estate, dalle ore 21:00 alle 24:00, la Collezione Design del Museo Omero è aperta e visitabile, eccezionalmente con ingresso gratuito. La rassegna Sensi d'Estate 2023 è realizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Comune di Ancona - La Mole Ancona, Opera Società Cooperativa e Coop Culture, Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ETS e con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.