Con "Gli ultimi saranno ultimi" si (ri)alza il sipario su La Guglia d'Oro

AGUGLIANO - Una serata di teatro attende gli appassionati di scena all'Ariston di Agugliano, domenica 11 febbraio. Il sipario si alzerà sulla seconda serata del prestigioso festival "La Guglia d'Oro", presentando "Gli Ultimi Saranno Ultimi", capolavoro di Massimiliano Bruno, che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Con un atto unico da circa 85 minuti, arricchito da coreografie che catturano l'essenza drammatizzata della narrazione, lo spettacolo si snoda attraverso una trama intensa e provocatoria. La vicenda si svolge nell'ufficio dell'amministratrice delegata della Green Life Italia, Carola Liverani, dove un'eterogenea compagnia di personaggi si trova per un confronto notturno carico di tensione. Tra questi, Teresa Nardiello, donna delle pulizie, il guardiano notturno Bruno Sebastiani, l'agente di polizia Raffaella Fumagalli, la trans colombiana Manuela e una donna incinta, Luciana Colacci, che lotta per i propri diritti.

Il confronto si trasforma in un drammatico sequestro quando Luciana, esasperata dall'ingiustizia subita, minaccia con una pistola gli altri protagonisti, chiedendo di riappropriarsi di una vita dignitosa per sé e per il suo futuro bambino. Per prenotare i biglietti è possibile contattare il numero 345.3339514.