La cultura vien viaggiando: l'evento per scoprire nuove mete restando a casa

JESI - Torna la rassegna La Cultura Vien Viaggiando, kermesse dedicata alle esperienze di viaggio, alla scoperta di posti unici al mondo, organizzata dall’associazione Centro Turistico Giovanile Vallesina. L'evento, ripensato alla luce delle nuove norme anti Covid, è in programma per domenica 6 dicembre, alle ore 17,00 sulla pagina Facebook Ctg Vallesina. «Sarà un'edizione speciale - fa sapere il presidente del CTG Vallesina Maurizio Gualdoni - non essendo possibile svolgere gli incontri in presenza, come di consueto negli anni passati, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, abbiamo pensato di ricorrere ad appuntamenti in modalità con line sempre con l'intento di coinvolgere e stare vicino alla comunità a casa in questo periodo particolare» .

La rassegna di quest'anno sarà dedicata a racconti di viaggiatori che durante il periodo della quarantena hanno partecipato all’iniziativa on line "Viaggiando da casa" sempre promossa dal Ctg Vallesina. in cui si invitava a pensare come promuovere la rinascita turistica dei luoghi in cui viviamo esprimendosi in diversi modi: letterario, fotografico e artistico. «Tale iniziativa ha riscontrato una numerosa partecipazione di pubblico - spiega Gualdoni - in tanti hanno inviato i loro lavori, tutti con l'intento di far conoscere il nostro Paese e la nostra regione Marche, realtà spesso poco conosciute, e con l'entusiasmo di tornare presto a viaggiare insieme verso località inconsuete dove fare turismo spesso significa anche integrazione, solidarietà ed emozioni»

Il coordinatore Ctg della rassegna Daniele Pinti ha pensato di dedicare a loro una puntata speciale in cui attraverso alcuni video verranno trasmessi al pubblico a casa quelle emozioni e quelle sensazioni vissute dai protagonisti durante il loro viaggio fatto di ricordi e fantasia.

Sarà il Centro Turistico Giovanile ad introdurre la serata con un breve video sugli Aca – Animatori Culturali Ambientali in cui si promuoverà un corso di formazione con l'obiettivo di stimolare nelle persone, soprattutto nei giovani, la curiosità e la conoscenza delle tipicità di luoghi in cui vivono, con approfondimento degli aspetti culturali, storici, enogastronomici ed ambientali. Sempre nel corso della serata di domenica sarà presentato il libro “A tavola con il Ctg” un ricettario che raccoglie tutte le ricette, scritte dal pubblico durante il periodo della quarantena, corredato da foto e consigli utili come ad esempio l'accostamento con il vino. La rassegna vanta il patrocinio del Comune di Jesi, della Regione Marche e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche.