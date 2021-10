La buca del diavolo: escursione per bambini coraggiosi

Con l'arrivo dell'autunno, tornano le passeggiate per famiglie organizzate da Bumblebee Outdoor Experience.

Questa volta la guida accompagnerà il gruppo nella valle del Boranico alla scoperta del Buco del diavolo.

Una divertente escursione per famiglie con piccolo avventuroso passaggio su corda, per scoprire la natura della zona collinare del Monte Conero e le storie dei romani.



La passeggiata è di circa 3 ore ed è adatta a partire dai 6 anni, purché con scarpe da trekking o con suola scolpita. E' prevista una merenda sana e genuina con prodotti locali a km zero, offerta dalla guida.

La prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati.

