Il Matrimonio Segreto dramma giocoso in due atti: replica alle Muse

ANCONA - Domenica 16 ottobre alle ore 16.30 va in scena al Teatro delle Muse la seconda recita dell’opera Il Matrimonio Segreto dramma giocoso in due atti di Giovanni Bertati, dalla commedia The Clandestine Marriage di George Colman il vecchio e David Garrick, musica di Domenico Cimarosa. Secondo titolo in cartellone della Stagione Lirica 2022 di Ancona.

L’opera vede sul podio dell’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini il giovanissimo direttore Diego Ceretta - tra le più brillanti promesse della direzione d’orchestra - la regia è affidata a Marco Baliani, scene e luci sono di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini. Un cast giovane ruota intorno al veterano Filippo Morace nel ruolo di Geronimo: Carolina è Veronica Granatiero, Elisetta Maria Sardaryan, Fidalma è Mariangela Marini, Il Conte Robinson Tommaso Barea, Paolino Pierluigi D’Aloia. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. Dopo la prima dell’opera il pubblico, invitato dal Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli presente alla serata, si è ritrovato sulla piazza per festeggiare il ventesimo anniversario della riapertura del Teatro delle Muse con un calice di bollicine in un bicchiere targato 20anniMuse e una torta dedicata preparata per l’occasione dal Caffè del Teatro. Un festeggiamento voluto dalla direzione del teatro e dall’amministrazione comunale per ricordare i primi vent’anni delle Muse riaperte.

Nel foyer del teatro un filmato ricordava la giornata inaugurale di venti anni fa. Le immagini sono state rese disponibili da Rai Marche che ha patrocinato la serata.

Biglietti ancora disponibili per la seconda replica dell’opera: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org / i biglietti sono in vendita on line su www.vivaticket.com