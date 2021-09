Torna il Kum! Festival: Come ripartire è il tema della kermesse

Torna il Kum! Festival, al via da venerdì 15 a domenica 17 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. La manifestazione è sotto la direzione scientifica dello psicoanalista Massimo Recalcati e il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni.

Tutti gli eventi sono gratuiti, in presenza e saranno trasmessi anche in live streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Kum! Festival. "Come ripartire. Cantieri" è il titolo di quest'edizione speciale, che ha l'obiettivo di interpretare con fiducia e reinventare creativamente il tema della ripartenza. «Nessuna illusione di ritorno al passato, di ripristino della vita precedente, di restaurazione di una normalità impallidita alle nostre spalle. La cosiddetta normalità è una delle concause della crisi. Non sarà col vecchio che potremo costruire il nuovo. Il nuovo si costruisce col nuovo. Ogni resistenza esige ripartenza, ogni ripartenza esige reinvenzione», dichiarano Massimo Recalcati e Federico Leoni.

Tra gli ospiti: Flavio Arensi con Marta Mazza; Stefano Baia Curioni; Aldo Becce; Laura Boella; Monica Colli, Silvia Francescon e Caterina Giavotto; Mario Cucca con Mariela Castrillejo e Simone Regazzoni; Roberto Esposito; Adriano Favole; Veronica Gentili con Alessandro Vespignani e Massimiliano Valerii; Chiara Giaccardi; Cyrille Gouyette con Andrea Socrati; Isabella Guanzini; Federico Leoni; Ana Hounie; Pietro Leemann con Simone Salvini; Mauro Magatti; Marco Magnifico; Pierfrancesco Majorino; Luigi Manconi; Giovanna Melandri; Luigina Mortari; Rossella Muroni; Ingrid Paoletti con Simone Regazzoni; Massimo Recalcati; Francesca Romana Recchia Luciani; Rocco Ronchi; Michele Rugo con Laura Campanello e Giorgia Cannizzaro; Edoardo Tresoldi con Paolo Marasca e Marta Cuscunà; Uberto Zuccardi Merli. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con il sostegno della Regione Marche e della Fondazione Cariverona e con la cura di Jonas Ancona per le attività sul territorio.