«Lo sport insegna», i valori dello sport spiegati da Julio Velasco: incontro pubblico con lo storico dirigente

FALCONARA - Il G.A.S. Gruppo Amici per lo Sport ha invitato per questo Julio Velasco a tenere un incontro pubblico e gratuito per trasmettere come, quanti, quali insegnamenti derivino dallo sport. Appuntamento venerdì 28 ottobre ore 20:45 al Palazzetto dello Sport “PalaBadiali” Falconara Marittima.

Julio Velasco

Nato in Argentina, Julio Velasco comincia a 15 anni a giocare a pallavolo. Studia Filosofia all’Università e a 23 anni comincia l’attività di allenatore. Diventa campione d’Argentina con la squadra Ferrocarril Oeste di Buenos Aires e, appena trentenne, consegue come vice allenatore il 3° posto ai Campionati Mondiali del 1983 con la squadra nazionale argentina. Nello stesso anno arriva in Italia, dove allena per 2 anni la squadra di A2 “Tre Valli Jesi”, per poi arrivare a Modena nel 1985. Qui con la “Panini” conquista lo scudetto per 4 anni consecutivi, oltre a Coppa Italia e Coppa delle Coppe. Nel 1989 diventa allenatore della Nazionale Maschile Italiana, con la quale, in 7 anni, conquista 3 titoli europei e 2 mondiali, un argento olimpico, 5 World League e una Coppa del Mondo. Dopo una breve esperienza con la nazionale femminile, approda al calcio, con incarico di Direttore Generale presso la S.S. Lazio Calcio e di coordinatore dell’area medico-fisica presso l’Inter F.C. Nel 2003 torna alla pallavolo italiana come allenatore della “CoprAsystel” di Piacenza, con la quale conquista il 2° posto in campionato e in Coppa CEV. Dopo aver allenato la “Cimone” di Modena e l’”Acqua Paradiso” Montichiari, torna sulla panchina di una Nazionale con la Spagna, con la quale ottiene la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo. Dal 2011 al 2013 allena la Nazionale dell’Iran, con la quale vince per la prima volta nella storia dell’Iran e per due edizioni consecutive i Campionati Asiatici e centra una storica qualificazione per la World League.Dal 2014 al 2018 è primo allenatore della Nazionale Argentina di pallavolo, con la quale nel 2015 ottiene uno storico oro ai Giochi Panamericani.Allena per un anno la squadra “Modena Volley” per poi decidere di ritirarsi dalla carriera di allenatore dopo 44 anni di attività.Attualmente svolge per la Federazione Italiana di Pallavolo l’incarico di Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili maschili, che sotto la sua direzione hanno vinto diverse edizioni dei Campionati Mondiali ed Europei nelle diverse categorie.E’ l’unico allenatore di pallavolo ad aver vinto con squadre nazionali di 3 continenti diversi. La maggior parte dei suoi secondi allenatori sono a loro volta diventati allenatori di squadre nazionali. Svolge attività di relatore per conferenze in ambito universitario ed aziendale sulla gestione dei gruppi, il lavoro di squadra, la motivazione, la leadership, la formazione, il cambiamento ed il miglioramento.

Il Gruppo Amici per lo Sport

«Il G.A.S. Gruppo Amici per lo Sport e? nato, piu? di dieci anni fa, come gruppo di “volonterosi” ora e? costituto come A.P.S. Associazione di Promozione Sociale, senza scopo di lucro, con finalita? sia di organizzare eventi ludici a scopo filantropico sia eventi di promozione alla tutela della salute e di prevenzione sanitaria tout court. I focus tematici sono lo sport perche? rappresenta la matrice che accomuna la maggior parte dei componenti del nucleo storico del G.A.S. in particolare la pallavolo. L’impegno sociale, un concetto che si lega con sport e cultura. Il G.A.S. in tutti questi anni, ha devoluto alle associazioni del territorio che operano nel mondo del sociale, piu? di 55 mila euro cifra che per una una realta? come la nostra rappresenta un risultato particolarmente significativo. La cultura, perche? noi del G.A.S. crediamo che non si possa, non si debba, parlare di sport scollegandolo dalla cultura che lo circonda, legandolo a concetti di etica nel comportamento di ogni individuo. Tra gli eventi ludici, ha un peso rilevante l’organizzazione della manifestazione annuale “Nonni & Nipoti”. La piazza principale di Falconara Marittima, diventa il punto di partenza di una camminata non competitiva dei nonni e dei loro nipoti uniti tra di loro con un cordino al polso simbolo di un legame affettivo ed empatico rappresentazione di un concetto semplice, ma estremamente importante: “tanto piu? il nonno parla con il nipote e il nipote ascolta il nonno, tanto piu? si migliorera? l’attuale e le future generazioni”. Nell’udienza papale del 3 novembre 2021 questa iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento del Santo Padre. Da 357 a 1.000 questi sono i numeri dei partecipanti alla manifestazione, dalle 3mila alle 4 mila persone presenti il coinvolgimento di un’intera citta?, e non solo della citta?. Il G.A.S. dal 2013, organizza annualmente, manifestazioni focalizzate sulla prevenzione sanitaria e l’organizzazione di questi eventi e? un ulteriore contributo che il G.A.S. vuole dare alla comunita? in cui opera. 8.336 le visite mediche che sono state effettuate gratuitamente, per coloro che vi hanno partecipato contribuendo ad un risparmio economico per il SSN non “indifferente».