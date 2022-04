In biblioteca, il maggio dei libri abbraccia il Giro d'Italia

JESI - Anche quest'anno la Biblioteca Planettiana aderisce alla campagna Il Maggio dei Libri, che si apre ufficialmente in Italia il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, per continuare fino al 31 maggio.

Gli appuntamenti a Jesi prendono il via venerdì 29 aprile, alle ore 17, presso la Sezione Ragazzi in Via Garibaldi, con l’incontro "Alla scoperta della lettura", dedicato alle famiglie di bambini di 2 e 3 anni: la pedagogista Ada Mastrolorito e Lucia Paolinelli, laureanda in pedagogia, parleranno dei benefici della letteratura per l'infanzia per i bambini e delle modalità più efficaci per leggere insieme ai propri bambini, con particolare attenzione all'albo illustrato. Durante l'incontro, i bambini saranno coinvolti nelle letture condivise a cura delle volontarie Nati Per Leggere Jesi.



Giovedì 5 maggio, invece, a Palazzo della Signoria, sarà presente Luisa Marquardt, docente di Bibliografia e Biblioteconomia presso l'Università Roma Tre, con un incontro, promosso dall'AIB Sezione Marche, dal titolo “Una biblioteca in ogni scuola per imparare a nuotare nella complessità: le biblioteche scolastiche tra reading literacy e information literacy. Come organizzare, gestire e promuovere la biblioteca scolastica” dedicato ad insegnanti e bibliotecari, ma anche ai genitori ed a tutti coloro che riconoscono il ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche. La Sezione Ragazzi in collaborazione con la ludoteca “La Girandola” ospiterà, poi, letture e laboratori per bambini aspettando la 10° tappa del Giro d'Italia 2022 con appuntamenti dal 5 al 16 maggio.