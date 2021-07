"Il jazz nel mio cinema": Paolo Fresu e Pupi Avati alle Muse

Domenica 4 luglio il festival Ancona jazz summer si sposta al Teatro delle Muse: alle ore 18,30 l'appuntamento è al Ridotto delle Muse con il giornalista Francesco Martinelli che incontra il regista Pupi Avati per “Il jazz nel mio cinema”, con interventi di Alfredo Ferrario al clarinetto e Luca Filastro al piano.

Alle ore 21.15, in Sala Grande, in esclusiva italiana, il festival ospita Paolo Fresu, Bebo Ferra e l'Orchestra Filarmonica delle Marche. Sulla figura di Paolo Fresu, sulla sua importanza per la scena del jazz italiano degli ultimi trent’anni non potrebbe bastare un libro. La sua carriera è impressionante per quantità e qualità di produzioni e collaborazioni: oltre 350 dischi, sia da leader che da sideman, rivolti a più aspetti della musica, dall’antica a quella cantautorale, dall’etnica alla contemporanea, abbracciando diversi progetti multimediali, e collaborando con attori, poeti, pittori, danzatori, scultori e poeti. Paolo è direttore artistico del festival di Berchidda, è coinvolto nella didattica, e ha scritto musica per il cinema, balletto e teatro. Dotato di sonorità splendida, poetica e emozionante, è strumentista tra i più quotati della scena contemporanea mondiale. Ancona Jazz l’ha ospitato in varie situazioni, dagli anni ’80 al “Brass Bang!” del 2015. In questa stimolante ed eccezionale situazione, che segna ancora una volta la preziosa collaborazione tra Ancona Jazz e la Form, Fresu avrà al suo fianco il chitarrista Bebo Ferra, già partner fisso nel “Devil Quartet”, e si avvarrà degli splendidi, nuovi, arrangiamenti di Massimo Morganti su brani interamente di sua composizione, suggestivi fin dai titoli: “Apnea”, “E varie notti tre vie notai”, “Eros Mediterraneo”, “Un tema per Roma” e così via, a cui si potranno aggiungere anche un paio di standard immortali americani, tanto cari ai suoi idoli, Chet Baker e Miles Davis.

La formazione: Paolo Fresu, tromba, flicorno; Bebo Ferra, chitarra; Orchestra Filarmonica delle Marche. Arrangiamenti e direzione: Massimo Morganti. Incontro con l’autore: libero e gratuito su prenotazione a info@anconajazz.com. Ingresso concerto: 20 euro con diritti di prevendita (posti limitati di platea, prima galleria e palchi).