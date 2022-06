C’è un campione in città: Javier Zanetti infiamma il weekend tra padel e spettacolo

CHIARAVALLE- Un campione in città, e che campione. Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter del Triplete targato Josè Mourinho, e attuale baluardo del club nerazzurro sarà l’ospite d’onore delle fasi finali di tre tornei (amatoriali e professionisti maschili, amatoriali femminili) di padel organizzati al Padel Free Sport di Chiaravalle domenica 19 giugno. Zanetti, che in questi giorni sarà nelle Marche per promuovere lo stage estivo che si terrà a Jesi della sua squadra i "Leoni di Potrero" in collaborazione con l'Asd Sogni e Passioni, interverrà così all'iniziativa che rientra nell’ambito del decennale di Sportlife23 Falconara.

«A luglio spegneremo dieci candeline di attività e per questo organizzeremo e patrocineremo una serie di eventi sportivi relativi a varie discipline – hanno spiegato Francesco e Alessandro Saracini, responsabili dello storico negozio di abbigliamento legato allo sport – Portare un campione come Javier Zanetti è motivo di grandissimo orgoglio. E’ un regalo che siamo felici di fare a tutti gli appassionati. I vincitori non solo saranno premiati dal capitano argentino ma avranno anche la possibilità di fare due scambi con lui. I prossimi appuntamenti? Tornei di futsal, calcio e tanto altro».

L’evento di domenica, che inizierà dalla mattina, sarà presentato da Diego “Mibbe” Sabbatini (vocalist del Città di Falconara fresco campione d’Italia di calcio a 5 femminile) e metterà in palio gli indumenti di Javier Zanetti all’interno di una lotteria finale che si svolgerà al termine delle partite in programma.