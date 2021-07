Jassart Jam: writers all'opera per ridare vita ai palazzi

Il Comune di Montemarciano nel weekend del 17 e 18 luglio ospiterà la manifestazione “Jassart Jam”, evento internazionale di graffiti che vedrà convergere in paese 50 graffiti writers provenienti da tutta Italia e dal Belgio impegnati nella promozione della Street Art nel sottopasso di via Achille Buglioni, che pertanto resterà chiuso al traffico.

Jassart Jam 2021 è promosso dall’omonima associazione Jassart, in collaborazione con il Comune di Montemarciano e il Marina Calcio e il sostegno di partners privati. «Jassart Jam nasce da una piccola idea di riqualificazione di una zona del lungomare che, un po' casualmente e un po' testardamente, è diventata un grande evento per Marina, per i ragazzi che da anni studiano e lavorano per la loro passione - che per molti è anche la loro professione - e per una forma d'arte che sta diventando una delle più richieste e apprezzate per la riqualificazione di palazzi, edifici e impianti di tante città italiane».

La viabilità subirà una necessaria modifica con chiusura del sottopasso di via Achille Buglioni dalle ore 9.00 di sabato 17 alle ore 17.30 di domenica 18 luglio per consentire agli artisti di lavorare in piena sicurezza.