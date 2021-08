James Senese con la band Napoli Centrale: AdMed respira aria partenopea

Ultimo appuntamento il 21 agosto con il festival Adriatico Mediterraneo. Dialogheranno insieme Gentiola Madhi dell’Osservatorio Balcani e Caucaso, Ronald Car, docente di Storia delle istituzioni politiche Università di Macerata, Fabio Pigliapoco, capo del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, moderatore Alfredo Bardozzetti, segretario della sezione di Ancona del Movimento Federalista Europeo. Fitto il pomeriggio al Lazzaretto con il debutto degli spettacoli teatrali sul tema dei migranti Dreams traces travelling container del progetto Europa Creativa al Canalone: alle 17.30 con la compagnia teatrale greca e il loro The dance of fire, alle 20 con quella italiana, Il paese della speranza. Alle 18.30 alla Sala Boxe Omero la replica de I quaderni di Malte, uno studio con Sonia Antinori e Giacomo Lilliù. Appuntamento poi con il primo dei concerti al tramonto, alle 19.30 a La Banchina al Porto Antico, con i Barodrom Orkestar. A concludere la giornata l’attesissimo concerto di James Senese con la band Napoli Centrale, alle 21.30 alla Corte della Mole.



Biglietteria e prezzi



I biglietti per i concerti alla Corte della Mole di James Senese ha il prezzo di 22,79 euro (12 euro under 12). e sono in vendita su Vivaticket. La biglietteria sarà aperta anche sul luogo degli eventi da un'ora prima. Gli eventi gratuiti al Passetto ed alla Mole saranno prenotabili su Eventbrite. Max posti disponibili Passetto 85. Per gli eventi alla Mole in Sala Boxe e in Sala Polveri max 40 posti. Per gli eventi gratuiti a La Banchina non è necessaria la prenotazione. Infoline al numero dedicato (3534139087).