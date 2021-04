J Big Band in diretta social con il maestro Roberto Gazzani

Giovedì 22 aprile su Facebook e Youtube alle ore 21,00 La J Big Band diretta dal maestro Roberto Gazzani presenta Alfosina y el mar – Storie di viaggi di sola andata, bandoneon di Pablo Corradini e Orchestra Jazz in un viaggio musicale tra i racconti dei migranti proposto da Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche e assessorato alla Cultura con Amat.

Racconti di immigrazione del secolo scorso, così lontani e così vicini, accompagnati da tango, milonga, chacarera, zamba, suonati ed arrangiati per la prima volta da una big band jazz in un ambizioso ed entusiasmante sperimento che, attraverso la musica, favorisce l’integrazione e la conoscenza di una cultura differente. Lo spettacolo è costituito da una serie di racconti, originali e rielaborazioni, che hanno come tema principale il viaggio dei migranti in Argentina all’inizio del XX secolo con particolare riferimento alla poetessa Alfonsina Storni. I racconti sono intervallati e accompagnati da musiche inedite e arrangiamenti originali ispirati dal folklore musicale argentino ed eseguiti dall’orchestra jazz.

LAJ Big Band nata dall’Accademia Musicale di Ancona, costituita da giovani musicisti della Provincia di Ancona, si esibisce in vari festival e rassegne anche al fianco di solisti come Javier Girotto, spaziando tra le varie sfumature del jazz. Pablo Corradini bandoneonista e compositore argentino attivo come concertista in diverse rassegne e festival jazz internazionali. Roberto Gazzani bassista, clarinettista, direttore ed arrangiatore attivo da anni come concertista e docente. Gli autori del progetto - realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche e assessorato alla cultura e Amat sono Pablo Corradini, Roberto Gazzani, autori anche delle musiche. Si può assistere allo spettacolo su Facebook e su YouTube