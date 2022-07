Iva Zanicchi arriva a Senigallia a Parole d’estate: l'intramontabile artista presenterà il suo nuovo libro

SENIGALLIA – Sabato 30 luglio alle ore 21.00, in Piazza Roma, Iva Zanicchi presenterà il suo libro "Un altro giorno verrà" nel contesto di Parole d’estate a cura della Libreria Ubik. In caso di cattivo tempo l’evento si svolgerà alla Chiesa dei Cancelli.

Un altro giorno verrà, edito da Rizzoli, scritto da Iva Zanicchi con la passione e la forza che la rendono così amata dal pubblico, è una saga familiare popolata da personaggi indimenticabili, di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici. Un romanzo travolgente, intenso eppure capace di tenera ironia, che attraverso gli amori, le paure, le speranze e le sofferenze dei suoi protagonisti racconta i drammi personali e collettivi di un intero secolo. «Dopo Polenta di Castagne, storia della mia famiglia dalla metà del 1800, I Prati di Sara e Nata di luna buona, autobiografico, è il momento di Un altro giorno verrà, un romanzo, una saga famigliare che attraversa tutto il secolo scorso. Una bella storia che ho cominciato a scrivere in ospedale con il covid, nelle notti insonni. Scrivere per me è un’esigenza, un impulso. Mi immergo, vivo le mie storie senza sapere in anticipo come andrà a finire. Lascio che l’ispirazione mi guidi. Una vera magia. Un altro giorno verrà è dedicato a mio fratello Antonio, che sento vicino, sempre e per sempre».

A sorprendere di lei è la verve, l’intelligenza con la quale ci guida in questa nuova avventura, che è molto più che solo un romanzo. In Un altro giorno verrà riusciamo a percepire i sentimenti di Tognin (Antonio n.d.r.) l’amore per la sua Ginetta o la commozione quando per la prima volta prende tra le braccia il suo amato nipote Lorenzo. Scorci di una vita vera, vissuta, di cui si sentono i profumi della casa di Tognin, se ne sentono i rumori. Ricordi ascoltati da bambina e che ha vissuto nella sua Ligonchio, si mescolano a questo avvincente romanzo, ricco di dettagli che ci mostrano gli interni delle case, la natura meravigliosa dell’Appennino Tosco Emiliano, la Maremma, Genova e New York. Un romanzo, che ci parla anche se indirettamente dell’autrice che è partita dal suo paese sull’Appennino Tosco Emiliano ma ha conquistato il mondo e i palcoscenici più ambiti.