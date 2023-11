"Italian Cheese Awards '23" per la prima volta ad Ancona. Eliantonio: «Una grande vetrina per la città»

Arriva ad Ancona l’ottava edizione della finale del Premio dedicato alle eccellenze casearie italiane: l'"Italian Cheese Awards '23". L'evento nazionale, che sarà diffuso anche in diretta streaming, vedrà aul palco della Mole Vanvitelliana i 34 casari finalisti che racconteranno i formaggi e la loro storia. L'appuntamento è per domenica 19 novembre quando la Commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate e 7 premi speciali per meriti nel settore caseario. In chiusura la degustazione di tutti i 34 prodotti finalisti Ancora una volta Ancona è al centro dell'attenzione su fronte gastronomico. Dopo i consensi raccolti a Parigi pochi giorni fa quando la cucina marchigiana e anconetana sono state al centro dell’attenzione, in un consesso internazionale di alto livello - l'ottava edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo - , con una serie di eventi organizzati all’Ambasciata d’Italia e al Consolato generale d’Italia nella capitale francese, ecco che un altro evento legato al cibo accende i riflettori nazionali e internazionali sulla città. Ad Ancona arriveranno addetti ed esperti del settore, critici gastronomici e appassionati regalando alla città una occasione ulteriore per consolidarsi come meta turistica anche sul fronte della enogastronomia.

“Appuntamenti come questo – spiega l'assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio – fanno molto bene alla città. Ne sviluppano l'immagine quale destinazione a tutto tondo, ma soprattutto confermano che Ancona può e deve diventare location per eventi di caratura nazionale ed internazionale che possono promuovere e sostenere il nostro sviluppo economico. E' la prima volta che questa manifestazione, in precedenza nel Nord d'Italia, si svolge in Centro Italia ed in particolare nella nostra città. Siamo contenti di aver sostenuta perché grazie a questa iniziativa possiamo mettere in correlazione le eccellenze della produzione del caseario con i nostri produttori del settore vitivinicolo locale. Questo ci serve per avviare un percorso che potrà portarci ad attuare iniziative di questo genere anche in futuro, esaltando anche altri nostri settori gastronomici locali. Infine, i finalisti ma anche gli addetti ai lavori, che provengono da ogni parte d'Italia, avranno modo di conoscere la Mole e anche Ancona, oltre ad alloggiare nelle nostre strutture ricettive; quindi, anche in termini indotto, questo è rilevante”.

“Italian Cheese Awards” è il premio dedicato alle eccellenze della produzione tricolore di formaggi realizzati con latte 100% italiano. Il “numero 1” di ciascuna delle 10 categorie in cui si articola il Premio (“Freschissimo”, “Fresco”, “Pasta molle”, “Pasta filata”, “Pasta filata stagionata”, “Semistagionato”; “Stagionato”, “Stagionato oltre i 24 mesi”, “Erborinato” e “Aromatizzato”) sarà proclamato ad Ancona il 19 novembre, dalle ore 17, nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, nel corso di una serata-evento che riproduce per format il celebre Oscar cinematografico. Diciassette le “Statuette” in ottone evocative di un umanoide con braccia alzate a sostenere una forma di formaggio che saranno complessivamente consegnate tra 10 “Awards” e ulteriori 7 Premi speciali: “Premio al miglior derivato del latte”, “Premio al miglior formaggio di montagna”, “Premio alla carriera”, Premio “Donne del latte”, “Cheese Bar dell’anno”, “Formaggio dell’anno” e “Caseificio dell’anno”.

A fare la parte del leone nelle assegnazioni delle “nomination” dell’Italian Cheese Awards 2023 sono stati i produttori veneti, a seguire con 4 i lombardi, pugliesi e campani. A seguire i produttori dell’Emilia Romagna con 3, Sicilia e Lazio con 2. Infine con 1 nomination i casari della Sardegna, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo e Basilicata. Il verdetto finale sarà espresso da una commissione di specialisti che si riunirà poche ore prima della premiazione per l’ultima valutazione. A chiusura della cerimonia tutti i 34 formaggi finalisti saranno gli interpreti di una degustazione ad alto tasso di latte, caglio e sale aperta al pubblico presente in sala. Il costo d’ingresso è di euro 12 e comprende la partecipazione al buffet. I posti sono limitati. Prenotazioni su https://app.nowr.in/events/ 1649148