L'Italia chiamò: Franco Oppini sul palco per beneficenza

Il Comune di Loreto punta su uno spettacolo emblematico per riprendere le attività culturali in città: ‘Italia Chiamò’, ovvero la rappresentazione dedicata alla Battaglia di Castelfidardo con protagonista Franco Oppini che andrà in scena sabato 17 ottobre alle ore 21,00 presso il Palacongressi cittadino ed il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza ad una associazione del territorio (prevendita alla Pro loco di Loreto e poi la biglietteria il giorno dello spettacolo). I biglietti hanno il prezzo di 8 euro e sono acquistabili il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle 13,00.



Si tratta di uno spettacolo teatrale fortemente innovativo in grado di unire prosa, lirica, canto e proiezioni multimediali. Non solo, la rappresentazione possiede la grande capacità di emozionare gli attori stessi. E quando questo avviene è più facile anche far emozionare il pubblico. Lo spettacolo, che vede protagonisti, insieme a Franco Oppini, gli attori Iacopo Cicconofri, Simona Ripari, Filippo Mantoni, Riccardo Ciabò, Davide Bugari, Ludovica Mancini, Sabina Cingolani, oltre alla presenza del soprano Annalisa Sprovieri, è allestito per la regia di Victor Carlo Vitale, che ne è anche autore. Il progetto è stato promosso da Tracce di Ottocento e Fondazione Ferretti e la rappresentazione avrà luogo, naturalmente, in osservanza a tutte le norme anti-Covid, con massimo di 200 spettatori.