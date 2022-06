irama in concerto: Rds on Summer approda sulla Spiaggia di velluto

SENIGALLIA. - Il ricco calendario degli eventi estivi di Senigallia rilancia l’intrattenimento musicale con RDS On Summer, in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi, una tre giorni di diretta live, da Piazzale della Libertà, dall’innovativa postazione RDS Music Station.

Nella giornata conclusiva di domenica 19, alle 19.30, in Piazza Garibaldi, presentato da un conduttore RDS, il cantante Irama si esibirà in un set live delle canzoni più conosciute che hanno portato al successo l’artista; un indimenticabile spettacolo al tramonto con una performance arricchita dalla cornice dell’incantevole piazza.

Il cantante si è fatto conoscere per la vittoria, nel 2018, del talent show Amici di Maria De Filippi e, successivamente con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2019, 2021 e lo scorso febbraio con il brano Ovunque sarai classificandosi al quarto posto. Attento al look, istrionico, comunicatore, Irama è amatissimo dai giovani per la sua musica contaminata, urban e molto apprezzato per i messaggi veicolati dalle sue canzoni. Ne è un esempio La ragazza con il cuore di latta, dedicata a Martina Nasoni che vive con un pacemaker dall’età di 12 anni. Gli album realizzati: il primo Irama, poi Plume, Crepe, Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare, un progetto discografico che contiene la bellissima 5 gocce. Molti i riconoscimenti ottenuti da Irama: 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e più di 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni. Seguitissimo sui social da circa 1 milione e mezzo di followers.