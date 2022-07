Iom Ancona compie 35 anni: l'evento tra musica, risate e solidarietà

L’associazione Iom Ancona Onlus compie 35 anni. L'ente non profit che si occupa di assistere gratuitamente, al domicilio, i malati di tumore e le loro famiglie organizzano venerdì 15 luglio alle 21 al Teatro all'aperto Parco delle Querce di Agugliano un evento per festeggiare il traguardo in collaborazione con l'agenzia Filodiffusione.

Alla conduzione Maurizio Socci e per la musica: "The Devils", gruppo storico che fa del rhythm and blues il suo cavallo di battaglia. Per le risate e la verve il magistrale Piero Massimo Macchini e per dare un tocco di magia alla serata, Paola Saracini e le sue meravigliose opere di sabbia. Non mancheranno momenti di riflessione, testimonianze e messaggi per conoscere e riconoscere l’importanza della mission perseguita quotidianamente dagli operatori, volontari e personale dello Iom Ancona Onlus.

Biglietti in prevendita presso: Iom Ancona in corso Mazzini 100 (orari : 8.30 - 12.30), Proloco Agugliano - Via Oberdan,1 orari: lunedì, martedì e venerdi dalle 17 alle 19. Ingresso 10 euro. Per informazioni: 0715474 e sarà aperta la biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30. L'incasso sarà interamente devoluto allo Iom Ancona Onlus.