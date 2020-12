“Intorno a beethoven”: in streaming con i solisti dell’Accademia d’arte lirica

I solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo propongono giovedì 3 dicembre alle ore 18.00 il concerto “Intorno a Beethoven” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Osimoweb. Il 3 dicembre è una data significativa, perché ricorre la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, così come significativo è il luogo nel quale l’evento si svolge, la sede del Museo Statale Omero di Ancona, l’unico al mondo che permette di conoscere l’arte attraverso il tatto. Infatti il concerto rientra nel Progetto “Oltre l’Ascolto - Esperienze di diversa abilità nella dimensione della musica” promosso dall’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Lega del Filo d’Oro e Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione con il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e l’Associazione “Ragazzi Oltre” di Ancona – con il contributo di Cariverona e con il Patrocinio del Garante Regionale dei diritti alla persona.



Il soprano Zuzanna Klemańska, il mezzosoprano Nutsa Zakaidze e il baritono Matteo Torcaso, con il pianista Alessandro Benigni, canteranno nella sala dei greci del Museo, tra i calchi delle sculture più significative dell’antichità. “Intorno a Beethoven” ricostruisce l’ambiente viennese intorno alla dolorosa vicenda della perdita dell’udito di Ludwig van Beethoven, a cui la sordità non impedì la composizione dei grandi capolavori della maturità. Ci sono gli autori che hanno contato nella formazione del compositore – Salieri, Mozart, Haydn – e i suoi contemporanei – Rossini, Schubert, Weber. Non esistono disabilità in musica, e Beethoven ne rende testimonianza.

Evento a porte chiuse.