Intorno a Beethoven: l'accademia ricorda la dolorosa sordità del genio musicale

Il Concerto "Intorno a Beethoven" ricostruisce l'ambiente viennese intorno alla dolorosa vicenda della perdita dell'udito di Ludwig van Beethoven, a cui la sordità non impedì la composizione dei grandi capolavori della maturità. Ci sono gli autori che hanno contato nella formazione del compositore come Salieri, Mozart, Haydn e i suoi contemporanei del calibro di Rossini, Schubert, Weber. Protagonisti saranno i solisti dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, insieme con il pianista Alessandro Benigni. Il concerto si terrà a porte chiuse presso la sede del Museo Statale Omero di Ancona e sarà ripreso e trasmesso in diretta sulla piattaforma Facebook di Osimoweb e del Museo Omero.

Il concerto rientra nel programma di eventi del Progetto "Oltre l'Ascolto - Esperienze di diversa abilità nella dimensione della musica" promosso dall'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, Lega Del Filo d'Oro e Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione con il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro e l'Associazione "Ragazzi Oltre" di Ancona – con il contributo di Cariverona e con il Patrocinio del Garante Regionale dei diritti alla persona.

Il prossimo concerto sarà il 12 dicembre, sempre alle 18:00 dal Teatro La Nuova Fenice di Osimo. I programmi svolgono il tema "Musica e diverse abilità" e sono il frutto di laboratori di scrittura e di musica d'insieme. Il progetto prevede infatti la relazione musicale - e dunque affettiva ed espressiva - fra persone di diversa capacità comunicativa. Musicisti di diversa formazione (compositori, strumentisti e cantanti, tra cui allievi e insegnanti del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro e dell'Accademia di Osimo) hanno fatto esperienze musicali con i pazienti della Lega del Filo d'Oro, con musicisti diversamente abili, con gli studenti delle scuole, con gli ospiti delle case di riposo, di strutture sanitarie, delle carceri.