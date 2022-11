Un Natale nel segno della "stella", il presepe di una volta rivive a Numana: il carosello degli eventi

NUMANA - Con il Natale che si avvicina, fervono i preparativi per il tradizionale allestimento in piazza. Sarà la "stella" il tema che legherà, come un fil rouge, le iniziative del Natale 2022 di Numana: dalla stella cometa, uno dei simboli incontrastati della tradizione natalizia che guida i Re Magi al cospetto di Gesù, alle stelle scintillanti delle luminarie che addobberanno a festa il centro cittadino.

La tradizione del Natale rivive quest'anno nella piazza del Santuario con l'allestimento di un presepe artigianale ed artistico tutto costruito con materiale naturale e di recupero e con l'intento di ottimizzare le risorse coinvolgendo, nel processo, volontari e volontarie della comunità numanese.

Il progetto è nato infatti da un'idea dell'Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco Humana Picena a cui si è aggiunto l'aiuto e il supporto di numerosi cittadini. Si respirerà l’atmosfera del presepe di una volta, con personaggi e animali realizzati artigianalmente e a grandezza naturale, dove anche gli abiti sono cuciti a mano, il tutto grazie al volenteroso impegno della nostra comunità. Le stelle saranno rappresentate non solo attraverso il simbolo della stella cometa nella tradizione del Presepe, ma saranno ugualmente protagoniste dell'illuminazione a festa del centro storico dove saranno anche posizionate delle suggestive istallazioni luminose per selfie e speciali foto ricordo. Non mancheranno poi i tradizionali mercatini di Natale degli hobbisti, con prodotti natalizi di artigianato fatti a mano, e l'angolo dedicato ai più piccoli.

«Ciò che contraddistingue gli eventi di queste festività natalizie - commenta il Sindaco Tombolini - è che il programma è il frutto della collaborazione e del coinvolgimento delle associazioni cittadine e del generoso volontariato dei nostri cittadini. La partecipazione di tutte queste realtà, che desidero ringraziare, è fondamentale per la nostra comunità e soprattutto rinnova e rinsalda, nello spirito del Natale, il legame tra i numanesi coinvolti nel progetto, creando allo stesso tempo importanti momenti collettivi di condivisione e socializzazione. Il centro storico sarà animato anche da concertini di natale, spettacoli, iniziative culturali e laboratori per bambini con un programma di eventi fino al 6 gennaio». Appuntamento per giovedì 8 dicembre, alle ore 18.00, in Piazza del Santuario per la tradizionale cerimonia di inaugurazione e "accensione" del villaggio di Natale. Il programma di tutti gli eventi è scaricabile dalla pagina FB del Comune di Numana e dal sito www.turismonumana.it.

Gli eventi

Dove non diversamente specificato, gli eventi si terranno in piazza del Santuario.

8 dicembre

mercatino di Natale degli hobbisti | dalle 10.00 alle 20.00

concerto voci bianche dei bambini della scuola

d'infanzia "Osimani" | ore 16.00

messa dell' Immaccolata - Parrocchia Cristo Re | ore 17.00

accensione del Presepe di Numana con i cori natalizi della Corale Cristo Re di Numana | ore 18.00

10 dicembre

mercatino di Natale degli hobbisti | dalle 16.00 alle 20.00

laboratorio di decorazione di biscotti di Natale | ore 16.30

"sul sentiero dell'ambra tra Polonia e Italia"

inaugurazione mostra - Biblioteca Comunale | ore 17.00

concerto del gruppo vocale-strumentale "Alfeo Giulietti" | ore 17.00

11 dicembre

mercatino di Natale degli hobbisti | dalle 10.00 alle 20.00

"Orazio, un breve viaggio clownesco all'insegna della

paternità" spettacolo di Damiano Massaccesi in

coproduzione con Whatsart APS | ore 17.00

16 dicembre

Mini Concerto di Natale dei bambini dell'asilo infantile Opera Pia ore 19.00

17 dicembre

mercatino di Natale degli hobbisti | dalle 16.00 alle 20.00

Circo Pouët - Microcirco di marionette, burattini ed altri

affabulatori a cura di Whatsart- Cinema Italia | ore 17.30

18 dicembre

mercatino di Natale degli hobbisti | dalle 10.00 alle 20.00

"Grilli's Band in…The sounds of Xmas" - concerto di Natale

del Coro Grilli di Sirolo | ore 18.00

20 dicembre

concerto rock di Natale della scuola "Arrigo Gugliormella" - ore 21 al Cinema

22 dicembre

laboratorio di Natale per bambini a cura della Biblioteca di Numana ore 16.00

24 dicembre

Santa Messa di Natale - chiesa Cristo Re | ore 24.00 a seguire "auguri sotto l'albero" con punch, vin brulè, dolcetti



27 dicembre

concerto della Corale Cristo Re di Numana con ospite il "Coro Giovani Fabrianesi" | ore 21.15 - Chiesa Cristo Re

3 gennaio

concerto della Corale Cristo Re di Numana ore 21.15 - Chiesa Cristo Re

6 gennaio

la Befana dei bambini - proiezione di film dedicato ai bambini

e a seguire dolcetti per tutti i bimbi | ore 15.00 - Cinema Italia

Dal 10 al 20 dicembre | Antiquarium Statale di Numana

Mostra "sul sentiero dell'Ambra tra Polonia e Italia"

esposizione fotografica e di manufatti in Ambra a cura del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona e di Polovers.it