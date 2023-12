Un dicembre ricco di iniziative per i bambini: tutti gli eventi dei Centri per Famiglie

FABRIANO- Anche a dicembre, genitori, nonni e bambini potranno divertirsi nei Centri per Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 10: tante le attività previste fino a prima di Natale in questi spazi pubblici e gratuiti, rivolti ai bambini tra gli 0 e i 10 anni e a chi condivide con loro la quotidianità. Un’attenzione particolare è rivolta alla fascia 0-3 anni, ai suoi bisogni e ai suoi modi di esprimersi e apprendere, con appuntamenti dedicati. A Fabriano le attività del Centro si svolgono in Via Petrarca 39: primi appuntamenti già il 01 dicembre, con il calendario dell’Avvento per Principianti, il 05 dicembre con le “Storie da Ridere”, la lettura ad alta voce dei volontari di Nati Per Leggere, e il 06 dicembre con uno spazio 0-3 dedicato alla pasta di sale. Il 12 dicembre si continua con lo spazio 0-3, stavolta usando gessetti e cartone: mercoledì 13, sarà la volta di un laboratorio creativo dedicato alle lanterne di cartone, e rivolto a bambini tra i 3 e i 10 anni, in occasione di Santa Lucia (è richiesto di portare uno-due barattoli di vetro). Venerdì 15, per bambini dai 5 anni in su, sarà il momento di mettere le mani in pasta, con un dolce laboratorio di biscotteria. Ultimi appuntamenti prima delle feste, il 19 dicembre, con un art-attack natalizio a base di elfi, renne, colla e cartone; il 20 dicembre, con uno spazio 0-3 dedicato al collage; e gran finale il 22 dicembre con una tombolata: ogni partecipante porti un dono, e in bocca al lupo! Prenotazioni su centrifamiglie.ambito10@gmail.com.

A Cerreto d’Esi, il primo incontro è stato uno spazio 0-3 il 04 dicembre, in cui trovarsi a pasticciare con la farina: il 13 dicembre, eccezionalmente dalle 16.30 alle 18.00, incontro con i volontari Nati Per Leggere, con storie natalizie lette ad alta voce. Il 18 dicembre, anche a Cerreto si accenderanno le lanterne di Natale (è richiesto di portare uno-due barattoli di vetro). Prenotazioni su centrofam.cerreto@gmail.com. A Sassoferrato, si apre sempre con lo Spazio 0-3, tante attività per i più piccoli aspettando il Natale. Mercoledì 13, Simona Barbaresi terrà una lezione di pittura, mentre Venerdì 15 a grande richiesta tornerà la passeggiata fotografica per le vie del paese. Mercoledì 20 ci si saluterà anche qui biscotti alla mano. Per iscrizioni: 340-5360951. A Fabriano, il Centro è attivo ogni martedì, mercoledì e venerdì; a Sassoferrato tutti i mercoledì; a Cerreto d'Esi tutti i lunedì. L’orario delle attività per tutti i Centri va dalle 17:30 alle 19:00.