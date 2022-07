Balla il centro a ritmo di musica e spettacoli, la “Vertical Night” fa il botto e vuole replicare

OSIMO- Un successo per giovani e adulti tra musica, spettacolo e tanto divertimento. La “Vertical Night” che sabato 16 luglio ha trasformato il centro di Osimo in una discoteca a cielo aperto ha fatto il botto sotto ogni punto di vista.

Nessun problema a livello organizzativo per quella che, da molti, è stata ritenuta una delle iniziative meglio riuscite nel corso di quest’estate a livello territoriale. Proprio per questo motivo, nelle prossime settimane, non è affatto escluso che si possa replicare per la terza volta (la prima volta fu nel 2020 con protocolli troppo rigidi per l’occasione) così come che possa essere proposta anche fuori dai confini osimani visto che molte amministrazioni comunali potrebbero ispirarsi e sposare l’idea.

La felicità del sindaco Simone Pugnaloni è stata espressa sia attraverso i social, sia attraverso le battute a caldo della stessa serata che lo ha visto partecipare. Presenti alcuni tra i migliori dj italiani, come Nicola Pigini, Andrea Falcetelli e Antonio Patani. Le forze dell'ordine non hanno segnalato episodi critici e la serata è scivolata via regolare. Circa mille le persone presenti nel centro storico osimano con bar e ristoranti che hanno lavorato a pieno regime.