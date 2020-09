Incipit Fest: alla scoperta di Vallemiano tra "book influencer" e letture animate

Incipit fest prende il via il 26 e 27 settembre: il progetto che ha accompagnato in questo anno di eventi il quartiere di Vallemiano, propone un calendario ricco di appuntamenti tra talk, concerti e mercatini. L'evento è organizzato da Casa delle Culture e HipNic.

Interessante l'incontro di sabato 26 settembre con Giulia Ciarapica, scrittrice e book influencer "Fuori dagli schemi". L'evento, che prendere questo nome, è volto a scoprire il ruolo dei bookinflencer, personalità ormai centrale nel mondo della comunicazione culturale. Giulia è assessore alla Cultura di Porto Sant'Elpidio a Mare. Scrive di libri sul Messaggero.it e Il Foglio. Ha pubblicato nel 2018 Book blogger. Scrivere di libri in Rete: dove, come, perché con Franco Cesati Editore. Ha pubblicato da poco con Rizzoli il romanzo Una volta sola è abbastanza.

Per i bambini arriva il Furgolibro: un furgone carico di storie appassionati per i più piccoli che vagherà lungo Corso Carlo Alberto mentre gli appassionati di musica possono gustarsi il concerto di Roberto Giancane domenica 27 settembre. Produttore, cantante e interprete: il suo live promette emozioni. Per consultare il programma completo dell'evento con gli orari specifici dei workshop basta cliccare sul sito della Casa delle Culture.