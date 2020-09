Inchiostro marchigiano: full immersion tra i libri

Quindici autori, undici case editrici, un virtuoso tourbillon di presentazioni ed incontri nel rispetto del distanziamento: al via a Castelfidardo la seconda edizione di “Inchiostro marchigiano”. La rassegna promossa dall’omonima associazione impegnata nella promozione della lettura con particolare attenzione per le giovani generazioni, si svolge da venerdì a domenica nella location dell’Auditorium San Francesco dalle 9,00 alle 20,00.

Nella mostra-mercato comprendente libri-game, fumetti e cartoleria. Una manifestazione ad ingresso libero concepita per conoscere, valorizzare ed apprezzare la creatività di scrittori ed editori espressione del territorio regionale e dei generi più vari; un momento prezioso di incontro e confronto con il pubblico, la cui attenzione verrà sollecitata attraverso una formula snella che prevede partecipazioni animate, come in occasione del “ballo di Elizabeth e Darcy” sul tema di "Orgoglio e pregiudizio" che nella mattinata di domenica sarà allietato dall’Accademia di danza ottocentesca di Ancona. Ecco le presentazioni ora dopo ora.

Venerdì 11 settembre



ore 9,00 – 20,00: mostra/mercato

Presentazioni:

Ore 16,00: A. Ansevini Oltre La Porta, Le Mezzelane;

Ore 17,00: M. Geraudy, Il Gatto Con La Coda Storta, Giaconi;

Ore 18,00: M. Piermanni, Un Lupo Speciale E Altre Creature Fantastiche, Capponi;

Ore 19,00: Gregorio Antonuzzo, Keemar.

Sabato 12 settembre



Ore 9,00 – 20,00: Mostra/Mercato

Presentazioni:

Ore 10,30: Il ballo di Elizabeth e Mr Darcy. A cura di Elisabetta Capecci e Accademia Danze Ottocentesche Ancona;

Ore 16,00: E. Carli, Tulipak o come si diventa sciamani, Ventura Edizioni;

Ore 16,40: La moglie di mio padre, Seri Editore;

Ore 17,20: A. Perugini, L’anello, Giaconi Editore;

Ore 18,00: R. Angelelli/ A.L. Ucarini, Alle 5 del mattino: riflessi di morte. Le Mezzelane;

Ore 18,40: Francesco Gradozzi, Il penalista, Fanucci (Evento Avis).

Domenica 13 Settembre



Ore 9,00 – 20,00: Mostra/Mercato

Presentazioni

Ore 10,00: Colazione In Poesia.

Ava Kerry, Le città sono un punto al contrario, Albatros Edizioni;

Ore 16: Annotazioni a margine, Cinzia Perrone, Lfa Publisher;

Ore 16,45: S. Cantoni, Quando parla il cuore, Morebooks;

Ore 17,30: E. Enne, Ricordi d’inverno;

Ore 18,15: F. Monaco, Ormoni e limoni, Ventura Edizioni.