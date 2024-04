InCanto sulle vie di Francesco ad Ancona

In coda agli eventi legati alla festa di San Ciriaco, giunge ad Ancona, il prossimo 5 maggio 2024, "InCanto sulle Vie di Francesco". Si tratta di un’edizione speciale di una serie di eventi che da 11 anni si svolgono in Umbria e tutto il centro Italia, nell’intuizione di ripercorrere a piedi antichi percorsi francescani mentre dei cori, in alcune location, attendono i camminatori e offrono loro le loro esecuzioni canore.

Un’iniziativa che non poteva non toccare Ancona, città definibile a ragione come il "porto di San Francesco", (visto che da qui il Santo nel 1219 partì verso la Terra Santa), città ricca di storia e spiritualità, che diventa quindi, per la prima volta, tappa di questo evento itinerante che cade nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario di eventi chiave nella vita di San Francesco. Non è un caso che questa manifestazione sia stata voluta dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023 – 2026), costituitosi ad Ancona proprio per dare risalto alle ricorrenze legate al Poverello di Assisi e composto da numerose e importanti istituzioni ed associazioni cittadine: l’Associazione Opere Caritative Francescane (che lo presiede), l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, il Comune di Ancona, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ANCI Marche, la Camera di Commercio delle Marche, l’Università Politecnica delle Marche e l’Ente Morale "Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori".

Domenica 5 maggio, dunque, grazie ad InCanto, ci sarà l’occasione di riscoprire il legame che c’è tra il santo di Assisi ed il capoluogo dorico, con una lunga passeggiata intervallata da alcune tappe: in ognuna di esse diversi esperti arricchiranno l'esperienza narrando fatti storici e aneddoti legati a San Francesco e al suo legame con la città, offrendo ai partecipanti una profonda immersione nel contesto culturale e spirituale di Ancona Il programma prevede un percorso itinerante di circa 3 km a piedi che tocca cinque location significative di Ancona, arricchendo il tessuto urbano con la musica sacra dei cori. Si partirà alle 15.00 da uno dei luoghi simbolici del passaggio del Santo di Assisi, il Porto Antico di Ancona e precisamente la Banchina 1 “San Francesco”, luogo della memoria della partenza del Santo per la Terra Santa, con l'esibizione dei cori parrocchiali di Falconara Marittima e Ancona.