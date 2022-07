"Guerra alla guerra": inaugurazione della mostra di mail art

Inaugurazione della mostra di mail art GUERRA ALLA GUERRA - Gli Artisti Per la Pace. Sabato 9 luglio 2022 ore 18 presso il MAM - Museo della Mail Art di Montecarotto.



A seguito della call di mail art della primavera 2022, il MAM espone le opere raccolte su stimolo dell'idea della "Guerra alla Guerra". Dal territorio dell’arte sono decenni che gli artisti si impegnano a riaffermare questo concetto tramite operazioni di Mail Art, mostre, seminari, manifesti. Dice il direttore artistico, Stefano Schiavoni: "Ripercorriamo brevemente questa nostra storia: nell’aprile del 1990 con l’operazione di Mail Art e la conseguente mostra “Dossier Pace 100 artisti per la pace”, inauguriamo un coordinamento sul territorio con varie iniziative sul tema. Realizziamo mostre da noi, negli spazi del Musinf e alla Galleria Diocesana a Palazzo Vescovile di Senigallia. Sono operazioni come i duecento artisti di “United For Peace” o la videoperformance di Eugenio Miccini “I Colori della Pace” e “Apocalisse in Copy Art” con Denti, Maggi, Baraldi, Cravera. Avevamo appena realizzato sempre nel nostro Museo, il progetto dal titolo inequivocabile: “Ex LibroPacis” esponendo elaborati degli studenti e degli insegnanti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze ed editando un prezioso catalogo serigrafico a tiratura limitata, che possiamo oggi ammirare nel nostro Archivio. Erano anni in cui con le stesse convinzioni di oggi, realizzavamo la nostra attività artistica progettuale in rete, senza però la veloce comunicazione globale odierna, senza alcun supporto mediatico se non il prevalente rapporto personale tra gli artisti. [...] Oltre duecento interventi a riaffermare il valore assoluto della pace, tra loro maestri ed amici storici come Ruggero Maggi che ringrazio per il significativo contributo che pubblichiamo. Ancora una volta gli artisti ci sono a testimoniare il loro impegno per una cultura di pace e sempre ci saranno, apparentemente inascoltati, ma resistenti".



L'inaugurazione avverrà nell'ambito del Verdicchio in Festa, a Montecarotto dal 7 al 10 luglio, storica manifestazione enogastronomica in cui spettacoli, incontri, arte e mostre illustrano le ricchezze e le riflessioni di un territorio nella sua massima espressione.

Per info, scrivere via whatsapp a 327 8587252.