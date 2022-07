In scena “La serva padrona”: lo spettacolo al teatro Concordia di Cupramontana

Prezzo non disponibile

CUPRAMONTANA - “La serva padrona” (1733), intermezzi per musica di Giovanni Battista Pergolesi nella revisione critica di Francesco Degrada, in dittico con “The telephone” (1947) di Gian Carlo Menotti, vanno in scena giovedì 14 luglio alle ore 21 al Teatro Concordia di Cupramontana.

Il teatro marchigiano di recente inaugurazione, si apre alla lirica e al divertimento, accogliendo un inedito dittico di opere buffe, prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini quale anteprima della 55^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. L’evento è in collaborazione con il Comune di Cupramontana.

BIGLIETTI

posto unico € 20

ridotto tessere convenzionate/under 26/over 65 € 18

ridotto gruppi (di almeno 20 persone) € 15

Ridotto under 18 anni € 5

Ridotto under 6 anni € 0,50

Prevendite on line: www.vivaticket.com.