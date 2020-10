In bocca al luppolo: il programma tra realtà piccole del territorio e homebrewing

Torna ad Ancona la kermesse In bocca al luppolo. Il brindisi iniziale è atteso per il 24 ottobre al Mercato delle Erbe di Ancona con una serata (dalle 16.00 alle 21.00) dedicata alla scoperta di 12 birrifici del territorio: Bee Drink, Birraformante, Birrificio del Gomito, Birrificio "Il Gobbo", Jack Rabbit, Jester birrificio agricolo, La Castellana, La Gallica, Birrificio Laurus, Birrificio agricolo "L'ultimo piceno", birrificio Millecento, Microbirrificio Resina. Sarà inoltre possibile durante la serata godersi la mostra di oggettistica birraia realizzata in collaborazione con il Museo della Birra di Loro Piceno e i corsi di degustazione di birra organizzati con Slow Food Ancona-Conero.



Ma “In Bocca al Luppolo” quest’anno non si fermerà all’appuntamento di ottobre, si svilupperà per tutto il mese di novembre. Dal 3 fino al 15 novembre si svolgeranno 5 lezioni di alto livello di homebrewing, 4 lezioni on line (03-05-10-12 novembre, ore 21.00) e la prova pratica in presenza (la cotta) domenica 15 novembre alle ore 9.30 presso il mercato delle Erbe di Osimo. Il corso sarà guidato dall’esperto mastro birraio Filippo Olmeda per soli 10 partecipanti. Non potevano mancare anche per questa edizione gli spettacoli e il divertimento. Sabato 14 novembre ci sarà il concerto al Teatro Sperimentale di Ancona dei “Brutti di Fosco” (ore21.15) e poi domenica 15 novembre sempre allo Sperimentale (ore 21.15) il comico Piero Massimo Macchini porterà in scena il suo "Gesticolors". A chiudere questa lunga e nuova edizione della festa delle birre artigianali e agricole saranno due esperienze turistiche. La partnership con il network marchigiano “Città della Birra” ha infatti portato all’organizzazione di 2 tour esclusivi, il 22 novembre e il 29 novembre a Serra Sant’Abbondio e Apecchio. Visita guidata, assaggio di birra ed un cesto di prelibatezze del territorio per i partecipanti.



Giunto oramai alla sua 4° edizione il festival non poteva che brindare con una nuova identità digitale. Per l’occasione infatti è stato lanciato il nuovo sito web dell’iniziativa: www.inboccaalluppolo.com. Ma il digitale non è solo una nuova vetrina bensì è anche lo strumento con cui poter accedere alle iniziative organizzate. Per poter infatti acquistare uno o più biglietti per gli spettacoli, i corsi, le degustazioni e i tour, è necessario acquistare online le birre dei birrifici aderenti in specifici pacchetti (6,9,18,24 birre). Il meccanismo è semplice: si sceglie l’evento a cui si vuole partecipare, si sceglie il pacchetto da acquistare, si ordina e il gioco è fatto. Un sistema innovativo reso possibile dalla piattaforma di e-commerce online Deliverin.it.