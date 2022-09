“Le immagini non mentono quasi mai”, il videoreporter Rai Claudio Speranza si racconta

Prezzo non disponibile

ANCONA- Apertura serale straordinaria al Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona lunedì 5 settembre, dalle ore 18.30 alle 23.30. Il museo apre le porte al racconto della storia attraverso le immagini, con la presentazione del libro “Le immagini non mentono quasi mai – storia e cronaca in 151 paesi, attraverso gli occhi del videoreporter RAI Claudio Speranza”, di Francesco Vitali Gentilini, dedicato alla figura e alla carriera di Claudio Speranza, videoreporter RAI originario di Ascoli Piceno. Nella sala delle feste di Palazzo Ferretti, alle ore 19.00, l’autore e il videoreporter discuteranno di 50 anni di esperienze, di giornalismo in prima linea, di testimonianze e immagini. Presentazione nella sala delle Feste di Palazzo Ferretti – MAN Marche, ore 19.00. Posti limitati, con biglietto ordinario, prenotazione obbligatoria allo 071-202602.

Dall’immagine istantanea alla costruzione dell’immagine per l’eternità: dalle ore 20.30 sarà possibile partecipare a passeggiate guidate fra le collezioni archeologiche del MAN Marche, sul tema dell’auto-rappresentazione nel mondo antico attraverso oggetti e simboli. Visite guidate tematiche alle ore 20.30-21.30-22.30. Posti limitati, con biglietto ordinario, prenotazione obbligatoria anche separatamente dalla presentazione del libro, allo 071-202602.