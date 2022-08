"Baglioni si nasce", serata-tributo con il finalista di "Tu si Que Vales" e Tale & Quale Show"

Indirizzo non disponibile

Venerdì sera tributo a Baglioni in occasione delle Crocette in Festa. Serata con Igor Minerva, finalista dei programmi televisivi "Tu si Que Vales" con Maria de Filippi e "Tale & Quale Show" con Carlo Conti. Il cantante bresciano è famoso per la sua incredibile somiglianza vocale e fisica ad uno dei più grandi cantanti Italiani, Claudio Baglioni.

A partire dalle ore 21:30 si esibirà per un live di ben due ore con tutti i più grandi successi del cantante romano, coinvolgendo il pubblico e facendolo cantare. Sul palco, assieme a Minerva, ci sarà la sua band e un corpo di ballo. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito e sono previsti stand gastronomici.