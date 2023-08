Appuntamento a Camerano con Luca Violini e "Il piccolo principe"

Venerdì 11 agosto alle 21.30 in piazza Roma, con ingresso gratuito, l'attore e doppiatore Luca Violini proporrà "Il Piccolo Principe" uno spettacolo di RadioTeatro, liberamente tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, di cui è anche regista.

“Il Piccolo Principe” è un racconto che l'artista ha sempre amato in quanto affronta tematiche legate all'Amore, all'Amicizia, al Senso della Vita, attraverso l'utilizzo di allegorie che arrivano dritte all'anima. Luca Violini propone questo racconto mettendo in evidenza gli insegnamenti che lo hanno più colpito, cioè che dobbiamo riscoprire la creatività e l'immaginazione che caratterizza i bambini, apprezzare i piccoli piaceri della vita, appropriarci del nostro tempo per vivere in serenità, avere la curiosità di scoprire cose nuove, e seguire più spesso il nostro cuore a guidare le nostre scelte.