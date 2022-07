Il Gala show del Conero dance festival: tutti i dettagli della kermesse

Nell’ambito del 14esimo Conero Dance Festival, venerdì 15 e sabato 16 luglio alle ore 21 sul palco della Mole Vanvitelliana va in scena il Gala Show al termine del campus All Styles che sta avendo luogo da una settimana presso La Luna Dance Center con insegnanti internazionali e partecipanti anche dall’estero.

La Luna Dance Center presenterà coreografie frutto dei suoi danzatori adulti, dei collettivi residenti e del campus del Conero Dance Festival che si alterneranno tra danza moderna, contemporanea e urban dance. Tra gli ospiti: Loree Russeau da New York, Martina Toderi da Roma, Tania Palomeque Guirao e Anna Navarro Hierro da Barcellona, Gianluca Blandi da Malta. I collettivi residenti in scena: Luna Dance Theater, Lunatix, Luna Modern Project, Luna Breakers. Il CDF proseguirà con il Wuppertanz, un ponte culturale tra la città di Ancona e i danzatori del Tanztheater di Pina Bausch: lunedì 18 luglio alle ore 19:00, al Ridotto del Teatro delle Muse, conferenza a ingresso gratuito con Malou Airaudo e Rainer Behr dal titolo “Pina Bausch ieri oggi domani”. Coreografi ospiti del Wuppertanz 2022, Airaudo e Behr incontrano il pubblico, la stampa e i 40 danzatori partecipanti da tutta Italia al workshop prima dell’avvio di lavori per la performance che andrà in scena il 24 luglio alle ore 20:00 al Teatro delle Muse. Airaudo e Behr ci parlano della loro esperienza con Pina Bausch, della sua eredità artistica e della loro idea di danza nell’ambito della loro attuale carriera di danzatori, coreografi e insegnanti. Per info e prenotazioni: tel/whatsapp 0712905204