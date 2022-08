“Il bambino con il cuore di conchiglia”, il libro di Lisa per sostenere i bimbi cardiopatici

ANCONA - Avere 27 anni e un cuore capace di contenere una sapienza antica. E’ la storia di Lisa Bresciani, umbra di adozione, sposata e madre del piccolo Ettore, per lavoro educatrice in una cooperativa che segue minori disabili, che ha dato seguito alla passione più grande avuta fin da bambina, quella di scrivere romanzi. Lisa ha messo in gioco il suo mondo interiore, riversandolo in alcuni scritti di genere particolare. Romanzi per bambini, ma anche per adulti con cuore da bambini, ovvero capaci di nutrirsi di quella infinita meraviglia che è la base dei buoni sentimenti, della bellezza e della bontà.

Lisa presenterà il suo ultimo libro “Il bambino con il cuore di conchiglia” domenica 28 agosto alle 19, al Lazzabaretto. I ricavi delle vendite sosterranno l’associazione “Un battito di ali”, rivolta ai bambini del reparto di cardiochirurgia pediatirca dell'Ospedale di Ancona.

Interventi

Lisa Bresciani – autrice

Elisabetta Trottini e Dante Viglione – illustratori

Valentina Felici – Presidente associazione “Un battito di ali”

Marco Pozzi – Direttore Cardiochirurgia pediatrica e congenita, Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.