Nunama apre le porte dell'Igloo Christmas Village: tutti gli eventi in programma dall'8 al 10 dicembre

NUMANA - Numana apre le porte all’Igloo Christmas Village. In occasione del ponte dell’Immacolata, la città è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano immergersi nell'atmosfera incantata del Natale da venerdì 8 a domenica 10 dicembre. Il cartellone degli eventi prevede concerti natalizi, giochi per bambini dentro l’Igloo e mercatini, capaci di coinvolgere visitatori di ogni età. Ulteriori informazioni sulle attività sono disponibili sul sito www.turismonumana.it e sulla pagina Facebook Turismonumana. In dettaglio, in programma completo della “tre giorni”:

Venerdì 8 Dicembre

dalle 10 alle 20

• Mercatino di Natale “I creativi del Conero”

ore 17

• S. Messa dell’Immacolata - Parrocchia Cristo Re

ore 18

• Concerto con cori natalizi della “Corale Cristo Re di Numana”

Sabato 9 dicembre

dalle 14 alle 20

• Mercatino di Natale “I creativi del Conero”

dalle 16 alle 18

• Angolo giochi nell’Igloo per bambini dai 3 anni in su (a cura della Biblioteca Comunale) e merenda natalizia per tutti i bimbi partecipanti

dalle 16 alle 19

• Concerto di Natale “The White Carols Christmas Street Band” (ottetto di fiati)

Domenica 10 dicembre

dalle 10 alle 20

• Mercatino di Natale “I creativi del Conero”

ore 18

• Concerto di Natale con il Coro “Andrea Grilli di Sirolo” in “Xmas Time...pop”