I maestri del gelato si danno appuntamento alla Rotonda a mare di Senigallia

Al via Identità di gelato: le nuove frontiere della gelateria contemporanea. Un grande appuntamento dedicato al gelato di qualità. Non è solo uno dei cibi più amati in tutte le stagioni. Sempre più il gelato si sta affermando anche come “oggetto gastronomico”, al centro di sperimentazioni e ricerca da parte di grandi artigiani e pure chef. A consacrare la tendenza sarà anche la prima edizione di Identità di Gelato, appuntamento dedicato alla gelateria d’autore in programma lunedì 27 luglio alla Rotonda a Mare di Senigallia, a conferma della vocazione “gourmet” della cittadina. Stile, visione e tecniche a confronto: la giornata marchigiana – organizzata da Identità Golose con il patrocinio del comune di Senigallia – si prefigge di andare oltre al consueto, grazie al contributo di grandi chef, maestri gelatieri e pasticcieri invitati a confrontarsi ed esplorare le nuove frontiere della gelateria contemporanea: parteciperanno, oltre ai “padroni di casa” Paolo Brunelli, Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, il maestro pasticciere Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto), Marco Pedron pastry chef del Ristorante Cracco, Milano, Iginio Ventura patron della Gelateria Pina Gel, Peschici e Stefano Guizzetti mastro gelatiere di Ciacco Lab, Parma e Milano. I relatori si confronteranno sul futuro del gelato - che sia in cono o coppetta o nel piatto - attraverso dimostrazioni e assaggi.

Qualche anticipazione golosa: Paolo Brunelli presenterà un panino con gelato al peperone, Stefani Guizzetti proporrà un gelato al sentore di fieno e un altro alle foglie du fico, Corrado Assenza svelerà i segreti di una perfetta granita di mandorle e ostriche. «Identità di Gelato, grazie all’assoluta qualità degli ospiti e al prestigio della partnership con Identità Golose - ha commentato il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi - è un progetto che contribuisce a definire l’immagine internazionale di Senigallia come capitale del food d'autore, segmento sempre più importante della nostra offerta turistica». Oltre agli addetti ai lavori, anche il pubblico potrà seguire gli interventi via streaming, lunedì 27 luglio, dalle 10 alle 18.30, sulla piattaforma