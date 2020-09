L'identità come sorgente: artisti a Palazzo Bisaccioni

Domenica 27 settembre al via a Palazzo Bisaccioni di Jesi “L’identità come sorgente”, mostra di pittura e scultura, appuntamenti, conferenze e contaminazioni”, con gli artisti Lázaro Silveira Noa, Luis Alberto Ruiz Saavedra e Sergio Osimani.

L'evento è organizzato in rispetto delle normative di prevenzione anti Covid-19, per cui proprio per rispettare le disposizioni e gli accessi contingentati si consiglia di prenotare la propria presenza agli appuntamenti previsti all'Associazione Culturale Para un Principe Enano (telefonare al numero 349 4259155).