"I Wurth innovation days", l'evento aziendale aperto ai clienti attraversa l'Italia e arriva nelle Marche

SIROLO – Arrivano nelle Marche gli Innovation Days di Würth Italia, azienda specializzata nella distribuzione di elementi di fissaggio e montaggio, che festeggia quest’anno 60 anni di attività con tante iniziative dedicate ai propri clienti. La sesta tappa si svolgerà mercoledì 24 maggio 2023, dalle ore 14.30 alle 18.00, presso l’Hotel Monteconero, in Via Monte Conero, 26, a Sirolo, nella provincia di Ancona, nelle Marche.

I Würth Innovation Days sono una serie di appuntamenti organizzati in tutta Italia per “portare a bordo” della realtà aziendale i clienti. Gli eventi saranno occasione per confrontarsi con alcuni rappresentanti di Würth Italia e comprendere ciò che si cela dietro alle attività di business dell’azienda.

Nella giornata, che ha come nome “metamorfosi di un’azienda”, viene illustrato come l’azienda stia affrontando i mutamenti derivanti dai processi di innovazione, con il duplice obiettivo di riuscire a offrire prodotti e servizi all’avanguardia e di migliorare processi e attività. Protagonisti indiscussi dell’evento sono la Corporate Social Responsability e l’evoluzione digitale in azienda. Due temi che hanno generato nuove sfide e sperimentazioni, come la creazione del metaverso Würth e l’implementazione delle tecnologie di Phygital Hub, che integrano il mondo fisico con quello virtuale grazie alle potenzialità della realtà mixata. Sfide che guardano al futuro, come quelle che sta affrontando l’Agenzia spaziale europea (ESA) nel progettare il viaggio su Marte, o quelle incentrate su Intelligenza Artificiale e stampa 3D. Nel mese di maggio sono sette gli appuntamenti in calendario, tutti in luoghi esclusivi e dal grande fascino. Altri appuntamenti verranno organizzati a giugno e nei mesi successivi.